La Gambling Commission sospende la licenza ad Addison Global

La Gambling Commission ha avviato una revisione della sezione 116 del Gambling Act 2005 e, ai sensi della sezione 118 della legge, in simultanea a questa revisione ha deciso di sospendere la licenza di Addison Global Limited.

La commissione ha deciso di avviare questa revisione poiché sospetta che Addison Global Limited abbia violato una condizione della licenza ed è inadatta a svolgere le attività autorizzate, ritenendo opportuno sospendere la licenza con effetto immediato in attesa della conclusione della revisione.

Questa sospensione rende illegale l’offerta dei servizi di gioco d’azzardo tramite il sito web di Addison Global Limited in Gran Bretagna, moplay.co.uk, ma non impedisce all’operatore di restituire saldi in sospeso ai clienti.

In conformità con la sezione 118 della Legge, il Licenziatario è autorizzato a regolare tutte le scommesse vincenti in sospeso. La Gambling Commission ha informato Addison Global Limited che prevede messaggi chiari verso i loro clienti in merito agli account.

PressGiochi