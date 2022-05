La Gambling Commission sanziona due aziende di gioco d’azzardo online per £ 675.000

Due aziende di gioco d’azzardo pagheranno un totale di £ 675.000 in accordi normativi dopo che le indagini della Gambling Commission hanno rivelato la responsabilità sociale e i fallimenti contro

Jumpman Gaming Limited, che gestisce 243 siti Web, pagherà £ 500.000 e Progress Play Limited, che gestisce 201 siti Web, pagherà £ 175.718 alla Strategia nazionale per ridurre i danni del gioco.

Leanne Oxley, direttrice per l’applicazione e l’intelligence della Gambling Commission, ha dichiarato: “Restringeremo sempre gli operatori che non rispettano i loro obblighi di mantenere il gioco d’azzardo sicuro e libero dalla criminalità. Incoraggiamo gli altri operatori a considerare attentamente le carenze individuate in questi casi e a considerare quali miglioramenti possono apportare alle proprie attività”.

