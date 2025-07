La Gambling Commission risponde all’OSR: progressi e prossimi passi nel Gambling Survey for Great Britain

La Gambling Commission ha pubblicato la sua risposta completa all’Office for Statistics Regulation (OSR) in seguito alla revisione del Gambling Survey for Great Britain (GSGB). La risposta alla revisione dell’OSR

La Gambling Commission ha pubblicato la sua risposta completa all’Office for Statistics Regulation (OSR) in seguito alla revisione del Gambling Survey for Great Britain (GSGB).

La risposta alla revisione dell’OSR descrive il lavoro già svolto e le azioni pianificate in risposta alle nove raccomandazioni dell’OSR, includendo anche una tempistica per l’attuazione. Il documento riflette inoltre su come le statistiche del GSGB siano state utilizzate dalle parti interessate a quasi 12 mesi dalla pubblicazione del primo rapporto annuale.

Dalla pubblicazione del primo set di statistiche ufficiali, il portale del GSGB è stato visitato da oltre 5.000 utenti.

Il team del GSGB ha continuato a pubblicare una serie di elaborazioni statistiche, tra cui una serie di tabelle supplementari e due rapporti di approfondimento. I dati grezzi del GSGB sono stati resi disponibili nel UK Data Service a febbraio 2025 e, solo nel primo mese, sono stati scaricati da quasi 50 utenti.

I dati sono stati inoltre utilizzati in diversi studi pubblicati esternamente.

La Commissione accoglie con favore il riconoscimento da parte dell’OSR dei progressi compiuti nello sviluppo del GSGB e del suo valore nel monitorare i comportamenti legati al gioco d’azzardo in Gran Bretagna. È già in corso il lavoro per attuare le raccomandazioni, molte delle quali saranno riflesse nel secondo rapporto annuale previsto per ottobre 2025.

