La Gambling Commission pubblica le ultime statistiche sull’industria del gioco d’azzardo

Le statistiche del settore del gioco d’azzardo vengono pubblicate due volte l’anno (a maggio e novembre) e forniscono le informazioni su ciascun settore regolato dalla Commissione. Le ultime statistiche riguardano il periodo tra ottobre 2018 e settembre 2019. I dati trattati in queste statistiche del settore non includono il periodo del COVID-19.

Questi i dati:

– £14,3 miliardi dal Gross Gambling Yield (GGY) del settore del gioco d’azzardo in Gran Bretagna ;

– £10,5 miliardi dal GGY del settore del gioco d’azzardo in Gran Bretagna escluse le lotterie;

– 98.174 sono i dipendenti del settore del gioco d’azzardo in Gran Bretagna ; 9.745 i locali in Gran Bretagna;

– 7.315 i negozi di scommesse;

– £2,5 miliardi dalle macchine da gioco,

– £624 milioni dalle macchine di categoria B2;

– 1,3 miliardi di sterline per la categoria B3;

– £2,1 miliardi per le scommesse;

– £198 milioni per il bingo a distanza;

– £3,2 miliardi dai casinò online;

– £1,1 miliardi dai casinò terrestri;

– £1,6 miliardi da contributi per buone cause da The National Lottery;

– £345 milioni da contributi per buone cause delle lotterie della grande società.

PressGiochi