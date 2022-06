La Gambling Commission pubblica le nuove linee guida per proteggere i consumatori

Ad aprile la Gambling Commission ha annunciato nuove regole per garantire che le aziende di gioco d’azzardo online facciano di più per proteggere i clienti a rischio di danni. La

Ad aprile la Gambling Commission ha annunciato nuove regole per garantire che le aziende di gioco d’azzardo online facciano di più per proteggere i clienti a rischio di danni. La guida aggiornata sulla protezione dei consumatori pubblicata aiuterà le aziende di gioco d’azzardo a comprendere e rispettare le nuove regole, che entreranno in vigore il 12 settembre.

Le linee guida esistenti e le linee guida aggiuntive emesse durante la pandemia di COVID-19 continueranno ad applicarsi e saranno disponibili per gli operatori a cui fare riferimento fino al 12 settembre.

La nuova guida fornisce ulteriori informazioni per le attività di gioco a distanza su:

– come identificare i clienti vulnerabili

– indicatori di danno per i quali devono monitorare, compreso quello che è considerato un indicatore di danno “forte”.

– quando utilizzare sistemi e processi automatizzati

– come valutare l’impatto delle interazioni con i clienti.

L’amministratore delegato della Commissione per il gioco d’azzardo, Andrew Rhodes, ha dichiarato: “Gli operatori devono tenere conto di questa guida prima dell’entrata in vigore di requisiti più rigorosi. Stiamo dando al settore il tempo di prepararsi ai cambiamenti e ci aspettiamo la piena conformità entro settembre. Ogni attività di gioco d’azzardo ha un ruolo da svolgere per prevenire i danni del gioco e questa guida chiarisce ciò che ci aspettiamo di vedere, che sarà supportato con azioni di contrasto in caso di necessità. Nel contesto attuale, compreso l’aumento del costo della vita, è più che mai importante che gli operatori soddisfino questi requisiti per identificare i clienti a rischio di danni”.

La nuova guida fa parte della spinta in corso della Commissione per rendere più sicuro il gioco d’azzardo in Gran Bretagna. La Commissione avvierà a breve un’ulteriore consultazione sui modi per affrontare tre rischi finanziari chiave per i consumatori: il gioco d’azzardo incontrollato, perdite significative e insostenibili nel tempo e rischi per coloro che sono finanziariamente vulnerabili.

Ciò fa parte di un più ampio programma di lavoro della Commissione per guidare e sostenere le migliori pratiche del settore nell’identificare i clienti a rischio di danni e nell’agire.

Questo programma di lavoro comprende anche:

– sostenere lo sviluppo di una soluzione guidata dall’industria alla sfida della vista del cliente unico attraverso il processo sandbox dell’ufficio del commissario alle informazioni



– collaborare con l’industria del gioco d’azzardo per valutare, identificare i danni e garantire la conformità ai requisiti.

