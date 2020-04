La Gambling Commission pubblica il business plan 2020/ 21 per rendere più sicuro il settore del gioco

La Gambling Commission ha pubblicato oggi il suo piano aziendale 2020/21 che delinea le priorità chiave per l’anno a venire, compreso un impegno costante per ridurre il danno da gioco d’azzardo e continuare il suo lavoro per rendere il gioco più sicuro, in particolare online.

Neil McArthur, amministratore delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “Iniziamo un nuovo anno finanziario in circostanze straordinarie, il virus Covid-19 porterà sfide significative per tutti noi, incluso il settore del gioco d’azzardo. Con l’adozione di misure di distanziamento sociale le persone hanno maggiori probabilità di sentirsi isolate e ora più che mai gli operatori devono garantire che la sicurezza dei consumatori sia fondamentale. Il danno relativo al gioco d’azzardo deve essere drasticamente ridotto e se gli operatori non possono proteggere i clienti, siamo pronti e disposti ad agire; se necessario, utilizzeremo i nostri poteri per sospendere e revocare le licenze operative e personali. Dalla nostra revisione del gioco d’azzardo online nel 2018 abbiamo rafforzato le regole di verifica dell’età e dell’identità, rafforzato le regole sull’interazione con il cliente e termini e condizioni sleali e, più recentemente, abbiamo vietato il gioco d’azzardo su carte di credito. Quest’anno continueremo a fornire le nostre raccomandazioni affrontando gli incentivi VIP e rendendo più sicuri la pubblicità online e i prodotti di gioco d’azzardo online. Il volume e la complessità del nostro lavoro continuano a crescere. Tuttavia, continueremo a concentrare le nostre risorse sulle aree che hanno il massimo impatto per il maggior numero di consumatori e ci assicureremo di avere la capacità di tenere il passo con le problematiche emergenti e i rischi che la regolamentazione di un settore complesso richiede ”.

Nell’ambito della strategia nazionale per ridurre il danno da gioco d’azzardo, la Commissione continuerà a lavorare a fianco dei partner per garantire miglioramenti nella prevenzione e nell’istruzione e sviluppare risorse di trattamento e sostegno. Nel 2020/21 la Commissione avvierà un comitato di esperti per esperienza per garantire che la voce dei consumatori, in particolare quelli che hanno subito un danno, informi pienamente le decisioni proprio nel cuore della Commissione. Oltre a organizzare la competizione per nominare la prossima licenza della lotteria nazionale, la Commissione sosterrà anche la revisione pianificata del governo sulla legge sul gioco d’azzardo e sta già lavorando duramente per tenere conto dei risultati della recente relazione dell’Ufficio di revisione nazionale nel regolamento sul gioco d’azzardo.

