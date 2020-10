UK. La Gambling Commission nomina Ian Angus nuovo Direttore alle politiche del gioco

La Gambling Commission ha promosso Ian Angus alla posizione di Direttore delle politiche mentre il regolatore si prepara per l’imminente revisione del 2005 Gambling Act. Angus è entrato a far parte della Commissione nel 2013 e più recentemente ha trascorso tre anni come direttore del programma nella sua divisione tutela dei consumatori e responsabilizzazione. Prima di entrare a far parte della Gambling Commission, Angus ha trascorso più di un decennio lavorando per enti pubblici e organizzazioni di beneficenza, tra cui l’Ufficio per la sicurezza e l’antiterrorismo e il Dipartimento per le comunità e il Governo locale.

PressGiochi