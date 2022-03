La Gambling Commission multa Camelot per 3,15 mlioni di sterline

La Gambling Commission ha imposto una sanzione finanziaria a Camelot UK Limited per errori legati alla sua app mobile.

Tutti i 3,15 milioni di sterline della multa saranno pagati dall’attuale operatore della National Lottery per buone cause a seguito di un’indagine della Commissione su tre fallimenti che hanno avuto un impatto negativo sui consumatori.

Il primo errore riguardava l’app mobile della National Lottery che informava fino a 20.000 giocatori che il loro biglietto vincente basato sull’estrazione non era vincente quando hanno scansionato il biglietto con lo scanner QR del dispositivo tra novembre 2016 e settembre 2020.

Il secondo errore ha coinvolto 22.210 giocatori che hanno acquistato un unico biglietto a estrazione tramite l’app addebitato e ricevuto due biglietti. Tutti questi giocatori sono stati identificati e rimborsati per la scommessa duplicata o se le scommesse duplicate erano vincenti, sono state premiate come tali su base duplicata.

Il terzo errore riguardava l’invio di messaggi di marketing da parte dell’app agli utenti che si erano auto-esclusi tramite Gamstop o erano stati identificati da Camelot come a rischio dipendenza. Mentre venivano inviati messaggi di marketing, a nessuno dei 65.400 giocatori è stato successivamente consentito dall’app di acquistare un prodotto della lotteria nazionale.

Andrew Rhodes, amministratore delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “Siamo rassicurati sul fatto che Camelot abbia adottato misure per assicurarsi che la app della National Lottery sia adatta allo scopo. Tuttavia, dobbiamo avvertire Camelot che eventuali mancanze nei loro doveri avranno conseguenze. L’annuncio di oggi rafforza il fatto che qualsiasi operatore che non rispetti i requisiti di licenza sarà indagato dalla Commissione e non esiteremo a infliggere sanzioni in caso di violazione dei requisiti”.

National Lottery: vince l’offerta che punta su good causes e contrasto alla ludopatia. Ed il futuro di Camelot è ora in bilico

