La Gambling Commission multa Caesars Entertainment per 13 milioni di sterline

La Commissione per il gioco d’azzardo ha annunciato che Caesars Entertainment UK Limited dovrà pagare 13 milioni di sterline e deve attuare una serie di miglioramenti a seguito di un catalogo di responsabilità sociale, riciclaggio di denaro e errori di interazione con i clienti, compresi quelli che coinvolgono i “VIP”. A seguito di questa indagine, tre dirigenti della società hanno consegnato le loro licenze personali. Sono in corso le indagini del regolatore sui titolari di licenze di gestione personale. L’attività di gioco d’azzardo terrestre, che gestisce 11 casinò in tutta la Gran Bretagna, pagherà i soldi a seguito di un’indagine della Commissione che ha riscontrato gravi carenze sistematiche nel modo in cui la società ha preso decisioni sui clienti VIP tra gennaio 2016 e dicembre 2018. Mancanze di responsabilità sociale incluse : interazione inadeguata con un cliente che in precedenza si era autoescluso e perso 240.000 mila sterline in un periodo di 13 mesi; interazione inadeguata con un cliente che aveva perso 323.000 mila sterline in un periodo di 12 mesi e aveva mostrato segni di problemi con il gioco d’azzardo che includeva 30 sessioni di durata superiore a cinque ore. Fallimenti nel riciclaggio di denaro inclusi: l’operatore non effettua controlli adeguati sulla fonte di fondi di un cliente a cui è stato permesso di perdere circa 3,5 milioni di sterline e altri 1,6 milioni di sterline in un periodo di tre mesi. L’operatore non ottiene prove adeguate della fonte di fondi per una persona politicamente esposta (PEP) che ha perso 795.000mila sterline durante un periodo di 13 mesi. L’operatore non effettua controlli di due diligence clienti (ECDD) migliorati su un consumatore che ha perso 240.000mila sterline per un periodo di 13 mesi. L’operatore non sta eseguendo controlli adeguati sulla fonte di fondi di un cliente che si è identificato come cameriera e gli è stato permesso di depositare 87.000mila sterline e perderne 15.000mila sterline durante un periodo di 12 mesi. Neil McArthur, amministratore delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “Abbiamo pubblicato questo caso in questo momento perché è di vitale importanza che le lezioni siano prese in considerazione nel lavoro che l’industria sta attualmente facendo per affrontare le cattive pratiche di gestione dei VIP in cui dobbiamo vedere rapidi progressi compiuti. I fallimenti in questo caso sono estremamente gravi. Una cultura di mettere la sicurezza dei clienti al centro delle decisioni aziendali dovrebbe essere posta proprio al vertice di ogni azienda e Caesers non è riuscito a farlo. Continueremo ora a indagare sui singoli titolari di licenza coinvolti nelle decisioni prese in questo caso. Negli ultimi tempi il settore online ha ricevuto il massimo controllo sulle pratiche VIP, ma le pratiche sono state riscontrate in tutto il settore e il nostro approccio rigoroso alla conformità e all’applicazione continuerà, indipendentemente dal fatto che un’azienda si trovi in ​​strada o online. Siamo assolutamente chiari sulle nostre aspettative dagli operatori, qualunque sia il tipo di gioco d’azzardo che offrono devono conoscere i loro clienti. Devono interagire con loro e controllare con cosa possono permettersi di giocare, intervenendo quando vedono segni di danno. La sicurezza dei consumatori non è negoziabile”.

Tutti i 13 milioni di sterline di questo caso saranno destinati alla realizzazione della strategia nazionale per ridurre i danni da gioco. L’azione contro Caesars è l’ultima di una serie di severe azioni normative da parte della Commissione. Da gennaio la Commissione ha sospeso le licenze operative di Stakers Limited, Addison Global Limited e International Multi-Media Entertainments Limited. Finora quest’anno le azioni normative hanno portato l’industria a pagare £ 27 milioni di penalità. Ciò include £ 11,6 milioni per Betway e £ 3 milioni per Mr Green.

