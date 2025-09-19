La Gambling Commission chiuderà l’Advisory Board for Safer Gambling

La Gambling Commission ha annunciato che l’Advisory Board for Safer Gambling (ABSG) verrà chiuso dopo il completamento del suo mandato originario. L’ABSG era stato istituito per fornire supervisione e stimoli

L’ABSG era stato istituito per fornire supervisione e stimoli critici in relazione alla Strategia Nazionale per la Riduzione dei Danni da Gioco d’Azzardo. Con la conclusione di tale strategia e il raggiungimento degli obiettivi principali, la Commissione ha stabilito che è il momento opportuno per concludere il lavoro dell’ABSG e concentrarsi su nuove modalità più adatte alla prossima fase di ricerca e regolamentazione.

Nel corso del suo operato, l’ABSG ha contribuito a diversi sviluppi importanti nella regolamentazione del gioco d’azzardo, tra cui:

il riconoscimento dei danni da gioco come problema di salute pubblica

l’inclusione delle esperienze vissute nelle politiche e regolamenti attraverso la creazione del Lived Experience Advisory Panel (LEAP)

il supporto all'introduzione del prelievo obbligatorio per finanziare ricerca, educazione e trattamento indipendenti

La Commissione avvierà ora i lavori per istituire un nuovo gruppo di esperti focalizzato sulla ricerca, in linea con l’espansione del ruolo della ricerca resa possibile grazie al finanziamento tramite il prelievo obbligatorio.

Andrew Rhodes, Amministratore Delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “L’ABSG ha svolto un ruolo importante nel plasmare il nostro approccio ai danni da gioco d’azzardo e nell’integrare le prospettive delle esperienze vissute nella regolamentazione. Ringrazio tutti i membri, passati e presenti, per il loro contributo e impegno. Con l’avvio dei nuovi programmi di ricerca finanziati dal prelievo obbligatorio, la nostra priorità è assicurarci il giusto apporto di esperti per guidare il nostro lavoro. È il momento giusto per chiudere l’ABSG e istituire nuove modalità che riflettano le esigenze future della nostra regolamentazione e ricerca nel settore del gioco.”

Helen Child, Responsabile della Governance, ha aggiunto: “L’ABSG ha dato un enorme contributo alla regolamentazione del gioco e alla Commissione. Sono grata per le intuizioni, il coinvolgimento e lo spirito critico che ogni membro ha fornito.”

