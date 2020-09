La Formula 1 sbarca per la prima volta al Mugello. Hamilton favorito a 1.50 su Sisal Matchpoint. Molto indietro le Ferrari, ma il podio di Leclerc è possibile.

Dopo Monza, la Formula 1 prosegue con un altro Gran Premio tutto italiano, per la nona tappa del Circus si correrà per la prima volta al Mugello, circuito di proprietà della Ferrari. Proprio la Scuderia di Maranello, dopo i deludenti GP di Spa e Monza, è chiamata al riscatto e a far sorridere almeno con un podio i tifosi della Rossa. L’impresa è decisamente proibitiva per gli esperti di Sisal Matchpoint, che assegnano la vittoria ad Hamilton: dopo la clamorosa vittoria dell’Alpha Tauri a Monza, il pilota della Mercedes vuole riscattare lo scarso settimo posto dello scorso week end e tornare al successo, ipotesi proposta a un facile 1.50. Dietro di lui, il compagno di scuderia Bottas, a 4.00, mentre sul terzo gradino del podio si piazza la Red Bull di Verstappen, vincente a 6.00. Dopo le ultime deludenti prestazioni, sembra molto improbabile la vittoria di una Ferrari: quote stellari per Leclerc, a 100.00, e per Vettel, addirittura a 200.00. In casa propria però, la Rossa potrebbe provare a regalare almeno la gioia di un podio al pubblico italiano, quello di Leclerc si gioca a 9.00, più difficile l’ipotesi di vedere Vettel tra i primi tre, idea a 12.00. Si può puntare anche sul primo pilota a ritirarsi, dove il favorito è Kevin Magnussen a 9.00, e su chi farà il giro più veloce, con Hamilton che comanda a 2.25, seguito da Verstappen a 3.50. Per quanto riguarda il Mondiale, pochi i dubbi sulla settima vittoria mondiale di Hamilton, offerta a una rasoterra 1.02.

PressGiochi