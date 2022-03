La formazione di OIES diventa NFT con HodiePass: creati i primi attestati Esports in Italia validati su Blockchain

L’Osservatorio Italiano Esports porta l’innovazione di blockchain ed NFT nel mondo degli Esports e del gaming. Grazie alla partnership siglata con la startup innovativa Silicon Lake per il suo prodotto HodiePass, sono stati trasferiti su Blockchain Bitcoin gli attestati dell’Advanced Esports Programme, il corso avanzato dell’OIES che forma i manager del settore.

Quali sono i vantaggi nell’avere l’NfT dell’attestato di partecipazione?

Un NfT è unico e accertabile.

La creazione di NFT e la possibilità della visualizzazione tramite link permetterà agli iscritti d’inserire tale link nei propri profili social, nelle proprie pagine digitali in genere. Questo offrirà loro uno strumento di valorizzazione mediatica e professionale della partecipazione al corso.

Le competenze acquisite tramite l’Advanced Esports Programme diventano certe e immutabili, perché l’utilizzo della Blockchain impedisce che gli attestati possano essere modificati o contraffatti.

Sono già 60 gli studenti che dopo aver superato il test dell’Advanced Esports Programme hanno ricevuto il loro attestato. Grazie alla partnership con Silicon Lake questi saranno i primi attestati di formazione Esports resi NFT in Italia. Mai questa tecnologia era stata impiegata nel campo della formazione prima d’ora. Ancora una volta l’OIES dimostra di essere pioniere di tutto il movimento Esports nel nostro Paese.

“Questo è un passaggio fondamentale per l’Osservatorio Italiano Esports – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori di OIES -. Abbiamo portato un elemento innovativo nella formazione e nel settore Esports italiano. Grazie al lavoro straordinario dei nostri partner, gli studenti del nostro corso Advanced Esports Programme saranno i primi ad avere delle competenze certificate in Blockchain. Un attestato in NFT ha un grande valore non solo simbolico, ma rappresenta la certificazione autentica delle competenze acquisite. Questo consentirà alle aziende che cercano personale qualificato di avere uno strumento in più nella valutazione delle competenze dei candidati“.

Marco Veronese, CEO di Silicon Lake: “Ho sempre creduto nella sfida del mondo blockchain e a guidarmi è sempre stata la volontà di rimettere al centro l’innovazione. Questa partnership con Sport Digital House è la dimostrazione di come Silicon Lake con il suo prodotto HodiePass, persegua con convinzione e competenza questa missione. La concretezza di questo approccio è dimostrata dal fatto che la nostra azione ha portato un valore aggiunto tangibile alla formazione di OIES, che ha saputo cogliere, senza indugio, l’opportunità di essere protagonista del cambiamento digitale”.

PressGiochi