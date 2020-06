La fondatrice di Digital Chain, Iryna Kurochinka, lascerà l’iGaming per nuovi progetti internazionali

Il fondatore e CEO di Digital Chain, Iryna Kurochinka, lascerà l’attività di marketing di iGaming il 1 ° luglio. La compagnia annunca che la Kurochinka prenderà parte ad altri progetti internazionali. Il Consiglio di amministrazione dell’agenzia si occuperà della gestione strategica e operativa fino all’assunzione di un nuovo CEO. Sotto Kurochinka, la catena digitale ha vinto sia premi nel settore del marketing che per i giochi. Ha effettuato un rebranding per Parimatch per il quale ha anche sviluppato contratti di pubblicità e per ambasciatori di marchi utilizzando celebrità sportive come Conor McGregor e Mike Tyson e inoltre ha organizzato campagne per i mercati ucraino e kazako per PokerMatch e Cascad. In una dichiarazione la Kurochinka ha dichiarato: “Ho messo tutta me stessa in questo progetto e sono incredibilmente orgogliosa del risultato che il team e io abbiamo raggiunto. La catena digitale oggi è una catena di conoscenza, ispirazione e supporto ed ha la più ampia competenza nei mercati locali e globali. L’agenzia ha superato con successo il punto di svolta di tutte le startup ed è pronta per andare avanti con fiducia. Vengono delineati piani per il futuro e l’approccio di un nuovo leader aiuterà a trovare metodi nuovi ed efficaci per raggiungerli”.

