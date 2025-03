La Finlandia risponde a Malta: la Ce approva le norme sui giochi online

Una volta esaminato dalla Commissione Europea (Ce), il progetto di legge presentato dalla Finlandia in materia di giochi online in data 01/11/2024 è stato approvato. Inizialmente lo Standstill era fissato

Una volta esaminato dalla Commissione Europea (Ce), il progetto di legge presentato dalla Finlandia in materia di giochi online in data 01/11/2024 è stato approvato. Inizialmente lo Standstill era fissato per il 04/02/2024 ma il processo di approvazione è stato rallentato da un parere circostanziato presentato da Malta che è stato superato grazie a chiarimenti forniti dal governo finlandese.

La Finlandia risponde al parere circostanziato di Malta in questi termini: “La Finlandia presenta il proprio parere dettagliato in merito alla dichiarazione di Malta e, con rispetto, osserva quanto segue.

Nel suo parere dettagliato, Malta riconosce e apprezza gli sforzi della Finlandia per discostarsi parzialmente dall’attuale quadro normativo basato sul monopolio e consentire l’offerta di giochi in modo equo e legale, con l’obiettivo di allineare più strettamente il quadro delle scommesse finlandesi con la legislazione dell’UE. Tuttavia, secondo Malta, la revisione della proposta di legge sui giochi ha sollevato diverse preoccupazioni, motivo per cui Malta ha presentato un parere dettagliato.

La Finlandia osserva che l’obiettivo della riforma del sistema di giochi è prevenire e ridurre i danni alla salute, economici e sociali derivanti dal gioco, nonché migliorare il livello di canalizzazione del sistema di gioco. L’obiettivo è anche prevenire abusi e crimini legati ai giochi d’azzardo. Nella preparazione della riforma, sono state prese in considerazione esperienze internazionali, cercando di creare un modello normativo in cui la regolamentazione restrittiva finalizzata a prevenire e ridurre i danni da gioco sia equilibrata con gli elementi che supportano l’attrattiva del sistema di gioco per sostenere la sua capacità di canalizzare.

Come osserva Malta, gli Stati membri hanno il diritto di definire liberamente gli obiettivi della propria politica sui giochi e di determinare il livello di protezione desiderato, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE. La Finlandia ritiene, sulla base di quanto esposto di seguito, che il nuovo sistema di gioco proposto e i relativi disegni di legge siano conformi al diritto dell’UE.

Norme relative alla licenza per il software (Sezione 7 della legge sui giochi) Malta, nel suo parere dettagliato al punto 2.1, ritiene che la condizione prevista dall’articolo 7 della proposta di legge sui giochi, che richiede una licenza per la produzione, fornitura, installazione e adattamento di software per giochi, limiti la libertà di prestare servizi tra gli Stati membri dell’UE. Malta ritiene inoltre che questa restrizione debba essere valutata sotto il profilo della sua adeguatezza e proporzionalità, e che tale valutazione debba basarsi su prove e dati di ricerca.

In conformità con il principio del reciproco riconoscimento e al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti amministrativi, Malta è preoccupata per il fatto che i controlli e la sorveglianza sovrapposti sulle operazioni degli operatori di giochi d’azzardo, che mirano ad ottenere una licenza per software di gioco in Finlandia, potrebbero causare oneri amministrativi agli operatori che possiedono già una licenza valida per offrire tali servizi in un altro Stato membro dell’UE. Malta sottolinea che i motivi imperativi di interesse generale, confermati dalla Corte di Giustizia dell’UE, non sono così facilmente trasferibili da giustificare l’introduzione di una misura nazionale che limiti l’offerta di servizi da parte dei fornitori di software per giochi d’azzardo, laddove non sia coinvolto il consumatore.

Malta osserva di non aver trovato prove o ricerche a sostegno da parte del governo finlandese, che definiscano chiaramente l’adeguatezza e la necessità dell’introduzione di un sistema di licenze preliminari restrittive. Malta ritiene che la licenza preventiva porterebbe le autorità di controllo a intraprendere misure inutili e sproporzionate, che limiterebbero ingiustamente le libertà sancite nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

La Finlandia ritiene che la rilevanza della licenza per il software di gioco non debba essere valutata come una restrizione indipendente, ma come parte di una riforma più ampia del sistema dei giochi d’azzardo, che mira soprattutto a proteggere il mercato regolamentato da attività illegali. Gli Stati membri hanno esplicitamente il potere discrezionale nazionale nelle questioni relative alla regolamentazione delle attività di gioco, e il procedimento di licenza è parte integrante di questo potere. L’obiettivo alla base della proposta è prevenire e contrastare l’offerta di giochi d’azzardo fuori dal mercato regolamentato, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE per il nuovo sistema di giochi, come la tutela dei diritti dei consumatori, la prevenzione degli abusi e la riduzione dei danni derivanti dai giochi.

L’articolo 33 della legge sui giochi stabilirebbe che è vietato utilizzare software di giochi da parte di chi non detiene una licenza, nonché produrre, rendere disponibile, installare o modificare software per operatori che non abbiano la licenza prevista dalla legge sui giochi. Le restrizioni previste nel proposto articolo 33 richiedono una licenza. Fornire software agli operatori che attuano giochi d’azzardo o che dirigono l’offerta di giochi d’azzardo verso il territorio nazionale senza la licenza prevista dalla proposta, creerebbe un ostacolo all’ottenimento di una licenza per il software di gioco. Ai sensi dell’articolo 84 della legge sui giochi, le autorità di controllo potrebbero imporre una sanzione pecuniaria per la violazione dei divieti, con l’intento di garantire il rispetto della legge.

La licenza per il software di gioco proposta è limitata, per ragioni di adeguatezza e proporzionalità, in modo che non sia necessaria per attività accessorie, come l’analisi delle prestazioni, il marketing, la gestione delle relazioni con i clienti o la gestione economica, del personale e amministrativa. Si propone inoltre un periodo di transizione per le norme relative alla licenza, che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 2028. Il periodo di transizione è pensato per agevolare gli operatori nell’adattamento alle nuove normative.

Per quanto riguarda il carico amministrativo, è importante notare che la procedura di licenza proposta sarebbe di natura molto leggera. La procedura di licenza garantirebbe, tra l’altro, l’affidabilità e l’adeguatezza dei fornitori di software, essenziali per prevenire in anticipo abusi e crimini legati al gioco d’azzardo. Gli obblighi di informazione per i richiedenti la licenza per il software sarebbero significativamente meno gravosi rispetto a quelli previsti per i richiedenti licenze per il gioco esclusivo e per il gioco d’azzardo. Inoltre, non vi sarebbero obblighi di reporting o audit regolari. Anche la tassa di supervisione per i titolari della licenza per il software di gioco sarebbe molto inferiore. Pertanto, la normativa tiene conto del principio di proporzionalità.

Il sistema di licenza preventiva mirerebbe a garantire che gli operatori di software per giochi d’azzardo siano in grado di rispettare gli obblighi legali, che possano essere sottoposti a supervisione e che qualsiasi attività illegale possa essere affrontata in modo efficace. Sebbene l’attività di software per giochi d’azzardo non riguardi direttamente i consumatori, si tratta comunque di un’attività economica di natura particolare, strettamente legata al gioco d’azzardo, la cui licenza è stata considerata una delle principali misure per raggiungere gli obiettivi della riforma del sistema di gioco, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, ossia garantire la tutela giuridica, prevenire abusi e ridurre i danni derivanti dal gioco. Normative simili a quelle proposte per la licenza per il software di gioco sono presenti, ad esempio, nelle legislazioni nazionali notificate della Svezia e della Danimarca (spellag e lov om spil).

La Finlandia osserva che il settore dei giochi d’azzardo non è armonizzato nell’UE e che le soluzioni normative nei vari paesi sono differenti. La Corte di Giustizia dell’UE ha sottolineato nella sua giurisprudenza relativa al reciproco riconoscimento che, nell’attuale situazione del diritto dell’UE, in cui la legislazione non è armonizzata, non è richiesto il reciproco riconoscimento delle licenze o autorizzazioni. In merito all’opinione di Malta secondo cui il governo finlandese non ha presentato prove o ricerche a sostegno della questione, la Finlandia osserva che, ad esempio, in assenza di dati aggiornati, la proporzionalità della legge può essere valutata anche con altri mezzi oggettivi.

Sulla base di quanto sopra, la Finlandia ritiene che la regolamentazione proposta per la licenza per software di gioco abbia una base giuridica accettabile in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e che la regolamentazione sia proporzionata.

Requisiti per l’ottenimento della licenza (articolo 10, comma 2, punto 8 della legge sui giochi d’azzardo)

Malta afferma nel suo parere dettagliato al punto 2.2 che il requisito contenuto nell’articolo 10, comma 2, punto 8 della legge sui giochi d’azzardo, relativo alla fiducia e idoneità del richiedente per ottenere una licenza, è in contrasto con le libertà fondamentali dell’UE. Malta ritiene difficile vedere come la sezione del progetto di legge sui giochi d’azzardo di cui sopra possa effettivamente garantire che gli operatori siano affidabili e idonei a fornire servizi di gioco d’azzardo in Finlandia. Malta esprime preoccupazione sul fatto che la regolamentazione proposta possa colpire involontariamente le società di gioco d’azzardo di buona reputazione e con esperienza, che soddisfano i requisiti rigorosi stabiliti da altri paesi dell’UE/SEE e che rispettano le misure di protezione dei giocatori e di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Secondo Malta, la norma rischia di limitare in modo sproporzionato la possibilità per le aziende che operano nell’UE di ottenere una licenza per operare nel mercato finlandese dei giochi d’azzardo, che hanno esercitato la libertà fondamentale riconosciuta dal Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) di offrire i propri servizi. Malta osserva che la Finlandia non si è espressa su come la limitazione proposta sia proporzionata rispetto all’obiettivo di garantire la fiducia e l’idoneità dei titolari delle licenze per i giochi d’azzardo. Malta sottolinea che è fondamentale che le misure restrittive adottate da uno Stato membro siano supportate da ricerche basate su prove che stabiliscano la proporzionalità delle misure rispetto agli obiettivi.

La Finlandia risponde che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, punto 8 della legge sui giochi d’azzardo, un richiedente non può essere considerato affidabile e idoneo se, nei due anni precedenti la valutazione, ma dopo il 1° settembre 2024, gli è stato emesso un provvedimento di divieto o è stata imposta una sanzione pecuniaria per la violazione delle leggi sui giochi d’azzardo o per la promozione di giochi d’azzardo illegali. La norma fa parte dei requisiti previsti dalla legge per valutare l’affidabilità e l’idoneità del richiedente ad esercitare l’attività di gioco d’azzardo. Questo è necessario per raggiungere gli obiettivi della legislazione, per garantire ad esempio che a chi abbia commesso abusi o crimini che minano l’affidabilità dell’attività di gioco d’azzardo non vengano rilasciate licenze. L’obiettivo della norma proposta nell’articolo 10, comma 2, punto 8, è garantire che le licenze siano concesse solo a quegli operatori che non hanno violato le leggi sui giochi d’azzardo in vigore.

La normativa dell’UE lascia agli Stati membri una certa discrezionalità nazionale nelle decisioni relative all’organizzazione e regolamentazione delle attività di gioco d’azzardo sul loro territorio. Nell’attuale sistema dei giochi d’azzardo, in Finlandia il gioco d’azzardo è organizzato sotto il monopolio di Veikkaus Oy. Mantenere il sistema di monopolio finlandese ha richiesto che lo Stato contrasti i giochi d’azzardo e la loro promozione in violazione delle leggi sul gioco. La Commissione Europea ha affermato nelle sue raccomandazioni che è opportuno per gli Stati membri contrastare i servizi di gioco d’azzardo che non sono consentiti dalla normativa dell’UE e dalla legislazione dello Stato membro in cui vengono offerti i servizi di gioco. La Commissione ha anche intrapreso azioni legali qualora ritenesse che uno Stato membro non stia applicando coerentemente il sistema di monopolio scelto, consentendo così attività di gioco d’azzardo non autorizzate.

Nel sistema di monopolio attuale, l’esecuzione e la promozione di giochi d’azzardo da parte di soggetti diversi da Veikkaus Oy sono chiaramente vietate dalla legge sui giochi d’azzardo. Gli operatori di gioco d’azzardo al di fuori del sistema di monopolio tentano consapevolmente e intenzionalmente di violare o eludere questo divieto esplicito con varie attività di marketing. L’esecuzione e la promozione di giochi d’azzardo da parte di attori esterni al sistema attuale possono essere vietati con un provvedimento di divieto, e l’attività illegale può essere sanzionata con una multa e anche con l’adozione di misure come il blocco dei pagamenti. In tali casi di attività illegale, non si tratta del diritto di aziende operanti nell’UE di offrire servizi protetti dal TFUE.

Servizi nell’area dell’UE

Non si tratta solo dei servizi offerti nell’area dell’UE, ma anche di attività che violano il diritto degli Stati membri di organizzare le attività di gioco d’azzardo sotto un regime di esclusiva, e del diritto di limitare l’attuazione e la commercializzazione dei giochi d’azzardo da parte di operatori non appartenenti al sistema di gioco d’azzardo di uno Stato membro.

La violazione consapevole e intenzionale delle attuali leggi sul gioco d’azzardo, nonché le sanzioni imposte agli operatori a seguito di tali violazioni, evidenziano un chiaro disprezzo per gli obblighi legislativi imposti da un altro Stato membro e costituiscono quindi la prova che l’operatore in questione non è idoneo e affidabile per esercitare le attività di gioco d’azzardo previste dalla nuova legge sul gioco d’azzardo proposta.

La Finlandia inoltre fa riferimento alla sua osservazione precedente che il diritto dell’UE non prevede il riconoscimento reciproco delle licenze o delle autorizzazioni. Pertanto, anche se un operatore di gioco d’azzardo dispone di una licenza rilasciata da uno Stato membro, ciò non gli consente di operare o commercializzare giochi d’azzardo in un altro Stato membro.

Posizione dei sistemi di gioco e delle attrezzature (articolo 46 della legge sul gioco d’azzardo)

Secondo la posizione espressa nel punto 2.3 della dichiarazione dettagliata di Malta, la regolamentazione ai sensi dell’articolo 46 della legge sul gioco d’azzardo prevede una richiesta di una sede fissa, che potrebbe comportare una violazione delle libertà previste dal trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). Malta evidenzia che la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che la richiesta di una sede fissa è in diretta contraddizione con la libertà di prestare servizi, poiché ciò rende impossibile per le aziende stabilite in altri Stati membri offrire i propri servizi in quello Stato membro. Inoltre, la Corte ha dichiarato che la sede fissa preclude la libertà di prestare servizi e tale richiesta può essere accettata solo se è necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito.

Malta osserva che la valutazione dell’impatto fornita dalla Finlandia non include ragioni giustificate per l’inclusione di questa sezione. Malta, tuttavia, ammette che l’articolo 46 della legge sul gioco d’azzardo consente delle deroghe a questa limitazione in due casi, ma Malta rimane preoccupata per l’applicazione pratica di tali deroghe.

La Finlandia sottolinea che la proposta di modifica dell’articolo 46, paragrafo 1, stabilirebbe l’obbligo generale per i titolari di licenza di localizzare i sistemi di gioco e le attrezzature di estrazione in Finlandia. L’obiettivo di tale disposizione è garantire che i sistemi di gioco utilizzati per l’esecuzione dei giochi d’azzardo e le attrezzature di estrazione soddisfino i requisiti tecnici stabiliti e che la protezione dei diritti dei giocatori non sia compromessa e non vengano creati rischi di abuso. Il rispetto dei requisiti tecnici sarebbe più facilmente verificabile dalle autorità di vigilanza se i sistemi di gioco e le attrezzature di estrazione si trovassero in Finlandia.

Il paragrafo 2 della disposizione prevede tuttavia norme che consentono di derogare alla regola generale del paragrafo 1. Le norme di deroga sono finalizzate a garantire che i sistemi di gioco possano operare in modo affidabile e garantire la casualità delle estrazioni, indipendentemente dal luogo di localizzazione dei sistemi di gioco. I sistemi di gioco non dovrebbero essere necessariamente localizzati in Finlandia se il titolare della licenza possiede una licenza in un altro Stato in cui le autorità competenti supervisionano l’esecuzione dei giochi d’azzardo e tale autorità ha stipulato un accordo con l’autorità di vigilanza finlandese per monitorare i giochi d’azzardo eseguiti dal titolare della licenza in Finlandia. Inoltre, i sistemi di gioco non dovrebbero essere localizzati in Finlandia se il titolare della licenza offre all’autorità di vigilanza la possibilità di verificare l’affidabilità del sistema di gioco tramite una connessione remota o altro metodo simile.

La Finlandia osserva che non si tratta della richiesta di una sede fissa come temuto da Malta, e che la disposizione non può essere considerata in conflitto con la regolamentazione del trattato sul funzionamento dell’UE.

Norme simili sulla localizzazione dei sistemi di gioco sono incluse, ad esempio, nelle legislazioni sul gioco d’azzardo notificate della Svezia e della Danimarca (leggi sul gioco d’azzardo e sulle scommesse).

Norme sull’esecuzione dei giochi d’azzardo (limiti di perdita e regolamentazione delle caratteristiche dei giochi d’azzardo, articoli 31 e 32 della legge sul gioco d’azzardo)

Malta è fortemente favorevole alle misure di protezione dei giocatori, come dichiarato nel punto 2.4 della sua dichiarazione dettagliata, per garantire che i diritti dei giocatori siano tutelati, prevenire abusi e reati legati ai giochi d’azzardo e ridurre al minimo i danni causati dal gioco d’azzardo. Tuttavia, Malta ha espresso preoccupazioni riguardo alla proposta di norma che prevede che il titolare della licenza possa stabilire, con decreto del Consiglio dei Ministri, limiti giornalieri, mensili e annuali di perdita per i giochi d’azzardo eseguiti dal titolare della licenza (articolo 32, paragrafo 2), nonché la possibilità di stabilire con decreto del Ministero dell’Interno le caratteristiche dei giochi d’azzardo (compreso, tra l’altro, il massimo importo consentito per le puntate e le vincite) (articolo 32, paragrafo 3).

Malta riconosce il margine di discrezionalità degli Stati membri nelle politiche nazionali sul gioco d’azzardo, ma osserva che, secondo la prassi delle decisioni preliminari della Corte di Giustizia dell’UE, le misure restrittive non devono essere discriminatorie, incoerenti o altrimenti inadeguate, e non devono superare quanto è necessario. Pertanto, gli Stati membri devono dimostrare che le misure restrittive siano indispensabili per il conseguimento degli obiettivi prefissati e che siano applicate in modo coerente e sistematico.

Malta mette in dubbio le giustificazioni delle proposte normative a cui fa riferimento e non è certa della loro necessità, poiché gli obiettivi delle disposizioni potrebbero probabilmente essere raggiunti con misure meno restrittive. A tal proposito, Malta sottolinea di essere favorevole, ad esempio, alla proposta di norma (art. 32.4) che prevede che i titolari di licenza per il gioco d’azzardo possano imporre limiti quantitativi e temporali ai giocatori.

Malta osserva che la Finlandia deve garantire che ogni proposta di norma sia conforme al diritto dell’UE. Malta è preoccupata dal fatto che l’applicazione della disposizione a cui fa riferimento sembri riguardare solo i titolari di licenza per il gioco d’azzardo e non i titolari di licenze in esclusiva. Inoltre, la proposta di norma distingue tra i diversi tipi di giochi d’azzardo riguardo al trattamento, senza fornire giustificazioni per tale distinzione. Malta rileva che la valutazione dell’impatto non offre motivazioni per una regolamentazione differenziata tra i giochi d’azzardo elettronici e quelli tradizionali, e quindi tra i titolari di licenza per il gioco d’azzardo e i titolari di licenze in esclusiva.

La Finlandia afferma che, in linea con l’obiettivo politico di prevenire e ridurre i danni legati al gioco d’azzardo, nel progetto di legge sia per il mercato competitivo che per quello esclusivo possono essere imposte restrizioni necessarie, giustificate per prevenire e ridurre i danni sociali, economici e sanitari derivanti dal gioco d’azzardo. Contrariamente a quanto affermato da Malta, la legge sul gioco d’azzardo include il potere di emanare regolamenti sui limiti di perdita e sulla regolamentazione delle caratteristiche dei giochi d’azzardo anche per i giochi d’azzardo eseguiti dai titolari di licenza in esclusiva.

Tecnicamente, le disposizioni relative all’esecuzione dei giochi d’azzardo da parte dei titolari di licenza in esclusiva (art. 31) sono in un articolo separato da quelle che riguardano i titolari di licenza per il gioco d’azzardo (art. 32). Le disposizioni sui giochi d’azzardo eseguiti dai titolari di licenza in esclusiva sono più ampie e includono un maggiore potere di regolamentazione rispetto alla corrispondente norma per i titolari di licenza per il gioco d’azzardo. Sia per i giochi d’azzardo eseguiti dai titolari di licenza in esclusiva che da quelli di licenza ordinaria, i poteri di regolamentazione sui limiti di perdita si applicano solo a quei giochi che presentano caratteristiche che suggeriscono un rischio particolare di danni legati al gioco d’azzardo. Il regolamento potrebbe stabilire, ad esempio, i limiti di perdita sia per le slot machine fisiche (titolare di licenza in esclusiva) che per quelle elettroniche (titolare di licenza per il gioco d’azzardo). Le disposizioni proposte non pongono quindi i titolari di licenza in esclusiva in una posizione di svantaggio rispetto ai titolari di licenza per il gioco d’azzardo.

Come sottolinea Malta, gli Stati membri hanno una certa discrezionalità nel definire le proprie politiche nazionali. L’inclusione delle restrizioni all’esecuzione dei giochi d’azzardo nella legislazione è stata valutata come necessaria per combattere i danni legati al gioco d’azzardo nel nuovo sistema di gioco d’azzardo. Ciò che è decisivo per gli effetti relativi ai danni derivanti dal gioco d’azzardo è la disponibilità dei giochi d’azzardo, ovvero quanto facilmente siano accessibili, quali siano le loro caratteristiche e come possano essere giocati. La disponibilità include la visibilità dei giochi d’azzardo, il marketing, l’esposizione ai giochi d’azzardo e gli elementi che li rendono attraenti per i giocatori. La disponibilità comprende anche limiti quantitativi e temporali sul consumo di giochi d’azzardo. Le proposte normative hanno anche tenuto conto del principio di proporzionalità, in modo che alcune delle restrizioni all’esecuzione possano derivare direttamente dalla legge, altre possano essere regolate da legislazioni di livello inferiore e altre ancora possano essere attuate autonomamente dai titolari di licenza.

Infine, Malta conclude, nelle sue osservazioni finali, riconoscendo gli sforzi del governo finlandese per liberalizzare il settore del gioco d’azzardo e per introdurre misure di protezione per i giocatori, accogliendo positivamente questi sforzi. Tuttavia, Malta ritiene che gli effetti collettivi della proposta di legge sul gioco d’azzardo minacciano le libertà fondamentali che sono alla base del mercato interno dell’UE, poiché le restrizioni non sono necessariamente conformi ai principi di proporzionalità, coerenza e divieto di discriminazione.

In sintesi, la Finlandia dichiara di aver preso in considerazione in modo coerente e sistematico gli obiettivi proposti nella legislazione sul nuovo sistema di gioco d’azzardo, che combina un mercato con licenza esclusiva e un mercato con licenze competitive.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Finlandia ritiene che le proposte di legge incluse nel progetto siano conformi ai requisiti stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’UE. Le disposizioni legislative che Malta ha sollevato nel suo parere dettagliato sono una parte fondamentale del vasto nuovo sistema legislativo e sono necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla riforma, obiettivi che sono stati approvati dalla Corte di Giustizia dell’UE. Inoltre, le disposizioni non risultano essere discriminatorie, come affermato sopra.

La Finlandia ritiene che il parere dettagliato di Malta non giustifichi la modifica delle proposte legislative prima che vengano presentate al Parlamento per l’esame. Tuttavia, le motivazioni del progetto sono state integrate. La Finlandia comunicherà le modifiche legislative alla Commissione una volta che il Parlamento le avrà approvate e il Presidente della Repubblica le avrà confermate”.

