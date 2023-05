La finale di Europa League su StarCasinò Bet, Roma a caccia del secondo trofeo europeo consecutivo: Tammy Abraham primo marcatore contro il Siviglia è quotato a 8,25

Va in scena questa sera a Budapest l’atto conclusivo dell’Europa League 2022/23: Roma e Siviglia si daranno battaglia per conquistare il tanto ambito trofeo. Le due squadre sono arrivate alla

Va in scena questa sera a Budapest l’atto conclusivo dell’Europa League 2022/23: Roma e Siviglia si daranno battaglia per conquistare il tanto ambito trofeo. Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver superato rispettivamente Bayer Leverkusen e Juventus nel doppio confronto della semifinale. Si preannuncia una partita emozionante e ricca di possibili sorprese tra due dei più importanti team europei, come confermano le quote di StarCasinò Bet!

Alle ore 21:00 il fischio d’inizio della sfida: sul prato della Puskas Arena, Roma e Siviglia si contenderanno la coppa dell’Europa League. Per gli spagnoli si tratta della settima finale nella competizione, ben due in più rispetto a ogni altro club europeo: hanno alzato il trofeo in ognuna delle precedenti occasioni in cui hanno raggiunto la gara conclusiva. Per i giallorossi si tratta della seconda apparizione in finale, dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter nel 1991. L’unico scontro diretto in competizioni europee risale alla stagione 2019/20, quando si sono imposti gli spagnoli per 2-0 negli ottavi di finale di Europa League (edizione poi vinta dagli andalusi). I capitolini, però, possono contare su uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio mondiale: Josè Mourinho. Riuscirà il tecnico portoghese a portare i giallorossi al trionfo? La vittoria della Roma è data a 2,75, quella del Siviglia a 2,95 mentre il pareggio a 2,85.

Le quote nel dettaglio:

Mercoledì 31 maggio:

2,95 SIVIGLIA, 2,85 pareggio, 2,75 ROMA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

