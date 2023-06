La finale di Conference League su StarCasinò Bet, Fiorentina e West Ham a caccia del trofeo europeo: Arthur Cabral primo marcatore è quotato 7,50

Arena di Praga sarà il teatro della finale di Conference League 2022/23: va in scena questa sera l’atto conclusivo della competizione, con in campo Fiorentina e West Ham a contendersi il trofeo. Le due squadre hanno conquistato l’accesso alla partita dopo aver superato rispettivamente Basilea e AZ Alkmaar nel doppio confronto della semifinale. Si preannuncia una gara con molte possibili sorprese tra due formazioni storiche del calcio europeo, come confermano le quote di StarCasinò Bet!

Alle ore 21:00 il fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina e West Ham. L’ultimo successo europeo dei viola risale alla stagione 1960/61, quando trionfarono nella Coppa delle Coppe battendo in finale i Glasgow Rangers con un rotondo 4-1. Semifinalisti della scorsa edizione di Europa League, gli Hammers sono alla ricerca di un successo in una competizione continentale dal 1965, quando vinsero la Coppa delle Coppe ai danni del Monaco 1860. La squadra di Vincenzo Italiano può contare sul reparto offensivo più prolifico (36 gol totali) e sull’attuale capocannoniere del torneo (Arthur Cabral con 7 reti, così come Zeki Amdouni del Basilea). I londinesi, però, sono un avversario difficile da battere: finora hanno raccolto un pareggio e 13 vittorie nelle 14 gare disputate nella competizione. Riuscirà la Viola battere gli avversari inglesi? La vittoria della Fiorentina è data a 2,80, quella del West Ham a 2,70, mentre il pareggio è fissato a 3,10.

Le quote nel dettaglio:

Mercoledì 7 giugno:

2,80 FIORENTINA, 3,10 pareggio, 2,70 WEST HAM UNITED

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

