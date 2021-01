La FIFA sospende la squalifica per Kieran Trippier accusato di calcioscommesse

La FIFA ha sospeso “su richiesta di misure provvisorie presentate dall’Atletico Madrid” la squalifica di Kieran Trippier di 10 settimane, dopo che il difensore inglese è stato accusato di aver violato il regolamento delle scommesse della FA. Trippier ha ricevuto una multa di 70mila sterline e una squalifica di 10 settimane che ora è stato sospeso dalla FIFA, in attesa di appello.

“A seguito del ricorso e nello specifico, della richiesta di provvedimenti provvisori presentata dal club Atletico Madrid, il Comitato d’Appello della FIFA ha approvato la sospensione della proroga fino al termine della procedura davanti alla commissione”, ha commentato un portavoce della FIFA.

Il 30enne, che attualmente gioca per l’Atletico Madrid nella Liga, è stato squalificato e multato a dicembre dopo che una commissione di regolamentazione indipendente ha dimostrato quattro delle sette violazioni. Tuttavia, Trippier nega le accuse di luglio 2019, quando si è trasferito per la prima volta in Spagna. L’amministratore delegato dell’Atletico Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha sottolineato che il divieto è stato “sproporzionato per il giocatore e totalmente ingiusto per l’Atletico”.

PressGiochi