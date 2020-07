La Ferrari lancerà il proprio campionato Esports entro la fine dell’anno. La competizione sarà aperta al pubblico e il vincitore avrà la possibilità di unirsi al team FDA Hublot Esports della Scuderia nel 2021.

La mossa deriva da una quantità senza precedenti di attività nelle corse sim come team e piloti hanno preso il mondo virtuale durante la prolungata bassa stagione, con la superstar della Ferrari, la Charles Leclerc, emergente come una delle stelle dell’azione.

Charles Leclerc terrà un breve resoconto della serie, offrendo i suoi consigli e le sue indicazioni in quello che è destinato a diventare un torneo in tre fasi. Una serie AM aperta vedrà le qualifiche iniziare a settembre – con la registrazione aperta a tutti i residenti europei di età superiore ai 18 anni a partire dal 7 agosto – con 24 piloti di successo che parteciperanno alle prove PRO ad ottobre. La finale avrà 12 piloti in competizione su tre gare per il premio finale di novembre.

La Ferrari Hublot Esports Series si svolgerà ad Assetto Corsa, con una Ferrari 488 Evo messa a disposizione esclusiva dei concorrenti.

PressGiochi