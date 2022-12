La European Casino Association nomina Tiina Siltanen vicepresidente; il presidente Per Jaldung annuncia le dimissioni

La European Casino Association, durante la sua recente riunione del consiglio di amministrazione tenutasi in Finlandia il 15 dicembre 2022, ha concordato la nomina di Tiina Siltanen a vicepresidente dell’associazione.

Tenuto in concomitanza con il primo anniversario del Veikkaus Casino Tampere, il consiglio di amministrazione della European Casino Association si è riunito in Finlandia per discutere i piani e impostare il corso per il 2023; compresa la preparazione e l’organizzazione dell’Assemblea generale annuale della Corte dei conti europea, che si terrà durante l’ICE di Londra a febbraio. “Per prepararci alle sfide che il nostro settore dovrà affrontare nei prossimi anni, dalla lotta contro il gioco d’azzardo illegale alla promozione del nostro settore sulla scena globale, è di vitale importanza rafforzare la leadership dell’ECA”, ha dichiarato Per Jaldung, Presidente

ECA.

“Sono quindi lieto che il Consiglio abbia approvato all’unanimità la nomina di Tiina Siltanen a Vicepresidente dell’Associazione. Mi dimetterò dalla carica di presidente dell’ECA alla prossima Assemblea generale e questa nomina garantisce una forte leadership e un solido sostegno al mio successore”.

Il gruppo dirigente dell’ECA è composto da Per Jaldung, l’attuale presidente dell’ECA e Tiina Siltanen, direttore generale di Casino Helsinki & Tampere, in qualità di vicepresidente appena nominato, nonché da Pascal Camia, direttore operativo della Monte-Carlo Société des Bains de Mer e vicepresidente senior della Corte dei conti europea. Il gruppo dirigente è supportato da altri sette membri del consiglio e dal Segretario generale responsabile delle operazioni quotidiane.

PressGiochi