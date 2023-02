La European Casino Association nomina Erwin van Lambaart nuovo presidente dell’ECA.

Durante l’Assemblea Generale dell’ECA, tenutasi oggi all’ICE London 2023, il Consiglio dell’ECA della European Casino Association ha annunciato che dopo otto anni di successi, Per Jaldung si è dimesso dalla carica di Presidente dell’associazione e, con l’approvazione unanime dei membri, Erwin van Lambaart è stato nominato suo successore.

Leader indiscusso nel settore dei casinò e dell’intrattenimento da oltre 20 anni, Per Jaldung è stato presidente dell’ECA dal 2015. Prima di entrare nel settore dell’intrattenimento nei casinò, Per ha ricoperto diversi incarichi per il dipartimento di polizia di Stoccolma e il Servizio nazionale di intelligence criminale per 13 anni. Il suo background nelle forze dell’ordine lo ha portato al Casino Cosmopol nel 2002 come capo della sicurezza e sorveglianza, dopodiché è stato promosso a direttore generale della proprietà di Göteborg nel 2005. Nel 2008, Per è stato nominato CEO di Casino Cosmopol, ruolo che ha ricoperto fino al 31 dicembre 2022.

“È stato un onore servire come Presidente dell’ECA. La più grande risorsa di questo settore è la sua gente, e ho avuto il privilegio in questo ruolo di avere ricevuto il più caloroso benvenuto da tutti i paesi e da tutti i ruoli e le posizioni all’interno del variegato e sfaccettato settore europeo e internazionale dei casinò terrestri. indicazioni, ma i membri ECA, e in particolare questo Consiglio di amministrazione e il nuovo Presidente, può accettare e padroneggiare queste sfide. Mi congratulo con Erwin van Lambaart per la sua nomina in quanto è un ruolo che affronterà con la massima energia e dedizione” ha dichiarato il presidente uscente.

Il nuovo presidente dell’ECA Erwin van Lambaart è membro del consiglio dell’ECA dal 2021; è entrato a far parte di Casinos Austria e Austrian Lotteries come CEO nel marzo 2022. Erwin ha una notevole esperienza nei media, nell’ospitalità, negli eventi, nel marketing e nell’intrattenimento. Dopo essersi diplomato alla scuola alberghiera dell’Aia, ha lavorato per 15 anni nel settore alberghiero internazionale. Successivamente, è passato al mondo dell’intrattenimento, dove ha lavorato per altri 15 anni. Nel 2016 ha assunto la carica di CEO di Holland Casinos, affermandosi come un comprovato esperto di casinò e giochi. Il 14 marzo 2022, Erwin van Lambaart si è trasferito in Austria e ha assunto il suo posizione di CEO di Casinos Austria AG e Österreichische Lotterien GmbH.

“Sono lieto di essere stato nominato presidente della European Casino Association dai miei colleghi in questo fantastico settore. Capisco che è una grande responsabilità servire l’ECA in questi tempi difficili per l’industria dei casinò. Vorrei ringraziare personalmente Per Jaldung per la sua illustre guida dell’associazione e per il suo continuo supporto, consiglio e guida. Non vedo l’ora di lavorare con lui in futuro e gli auguro il meglio per le sue nuove iniziative. L’industria europea dei casinò con licenza continua ad affrontare grandi cambiamenti e persino interruzioni. Nelle prossime settimane lavorerò con i membri dell’ECA e il consiglio di amministrazione dell’ECA, nonché i nostri partner sulle priorità per il lavoro futuro della nostra associazione”.

PressGiochi