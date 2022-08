La dea bendata si ferma a Cassina de Pecchi (MI): vinti al Lotto tre premi da 50mila euro ciascuno

1-2-14-47-83

Sono questi i numeri che hanno permesso a tre fortunati giocatori di Cassina De Pecchi (MI), o magari solo ad uno, di centrare tre quaterne che grazie al Lottopiù hanno permesso di totalizzare 3 vincite da 50mila euro ciascuna al concorso del Lotto di sabato 30 luglio.

Altre belle vincite ieri sono arrivate a Marchirolo (VA) e Matera per 23.750 euro ciascuna e a Borgio Verezzi, Milano e Trento per 22.500 euro ciascuna.

Sabato, nel complesso, sono state realizzare 220mila giocate vincenti, per un totale di 8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 617 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 59 di Milano con 97 assenze, il 20 della ruota di Venezia e il 43 della ruota di Bari.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Pomezia per 50mila euro. Nel concorso di sabato, il 10&Lotto ha regalato vincite per 19,9 mln di euro, cifra che sale a 2,1 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi