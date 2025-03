La Danimarca notifica in Ce nuove norme sui giochi online

La Danimarca ha presentato in Commissione Europea (Ce) un nuovo progetto di legge relativo alle scommesse, ai casinò e in generale ai giochi online. La proposta prevede le seguenti modifiche.

Nelle normative relative alle scommesse online, alle scommesse terrestri e ai casinò online, si richiede che i titolari di licenza per offrire casinò online e/o scommesse riportino i dati riguardanti la loro offerta di giochi. La reportistica dei giochi deve riflettere i giochi completati dai giocatori.

Il documento “Requisiti dell’autorità di gioco per la reportistica dei dati di gioco” contiene i requisiti per i dati e il formato in cui i dati devono essere forniti in questi ambiti: Scommesse a quota fissa, Giochi da casinò, Poker cash, Tornei di poker, Giochi a pool (scommesse), Giochi manageriali e Jackpot.

Il report dei dati di gioco deve avvenire in un formato di dati specifico, altrimenti non sarà possibile caricare i dati nel sistema di controllo dei giochi dell’Autorità di Gioco, e di conseguenza quest’ultima non sarà in grado di utilizzare i dati per la parte basata su database della supervisione dei titolari di licenza.

Il termine dello Standstill è fissato per il 12/06/2025.

