La Corte d’Appello di New York si pronuncia a favore dei giochi di fantasy sport

La Corte d’Appello di New York ha stabilito che i giochi di fantasy sport non sono prodotti di gioco d’azzardo incostituzionali. La corte ha annullato una precedente decisione del tribunale presa lo scorso anno secondo cui i fantasport quotidiani violavano il divieto di gioco d’azzardo della costituzione statale.

I giochi di sport fantasy a pagamento sono stati legalizzati a New York nel 2016, ma il gruppo Stop Predatory Gambling ha intentato una causa per contestare la costituzionalità della legge. Con una sentenza, la corte suprema di New York ha chiarito la portata del divieto statale sul gioco d’azzardo.

Il giudice capo Janet DiFiore ha stabilito che i giochi in cui l’abilità predomina sul caso e le competizioni basate sull’abilità per i premi in cui i giocatori hanno influenza sul risultato non costituiscono gioco d’azzardo ai sensi della costituzione statale. DiFiore ha osservato che l’esito di un concorso di fantasport interattivo “si gira – non sulle prestazioni degli atleti della vita reale, come farebbe rispetto a una scommessa – ma sul fatto che il partecipante abbia abilmente composto e gestito un elenco virtuale in modo da raccogliere più punti rispetto ai roster composti da altri partecipanti.

Il portavoce di FanDuel Kevin Hennessy ha dichiarato: “Lo stato di New York è la casa di FanDuel e i nostri clienti di New York si sono divertiti a giocare al fantasy quotidiano per anni. Siamo lieti che i newyorkesi continueranno ad avere accesso ai concorsi di fantasport”.

