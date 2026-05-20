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La corsa senza cronometro di Luigi (74 anni): Betsson Sport svela la vera anima del trail running al Mojanchi Trail

Il brand supporta come Main Partner la prima edizione della gara varesina. Attraverso una serie di interviste e il supporto diretto sul tracciato, Betsson Sport si affianca a una disciplina fatta di fatica quotidiana e dedizione assoluta

20 Maggio 2026

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Il panorama del trail running italiano si arricchisce di un nuovo, sfidante appuntamento: il 23 e 24 maggio va in scena la prima edizione del Mojanchi Trail. Un debutto che nasce sotto il segno della passione più autentica, quella che spinge centinaia di atleti a confrontarsi con la natura selvaggia e i propri limiti.

A testimoniare lo spirito di questa edizione inaugurale è la storia di Luigi Lanella, classe 1952, l’atleta più longevo al via della distanza regina: 34 chilometri e 2.500 metri di dislivello positivo.

Proprio per essere al fianco di questa nuova manifestazione e supportare chi vive lo sport con dedizione quotidiana, Betsson Sport ha scelto di partecipare all’evento in qualità di Main Partner.

Luigi Lanella incarna perfettamente il messaggio che “la passione non ha età”. Avvicinatosi al trail running a 67 anni, oggi a 74 affronta le vette varesine con una filosofia che mette al primo posto l’ascolto di sé e l’amore per il territorio, ben lontano dalle classiche logiche della prestazione pura.

“La passione è la molla di tutto, il mio vero motore,” spiega Lanella. “Il mio mantra è una strofa di De Gregori: ‘…perché vada lontano fa che gli sia dolce anche la pioggia nelle scarpe’. Significa che nello sport, come nella vita, bisogna farsi piacere tutto: la fatica, la solitudine, il sentiero. Uscire a correre nella natura per me è un piacere puro. Ai giovani dico: lasciate a casa l’orologio. Correte per il piacere di farlo.” Luigi, che si allena tre volte a settimana coprendo dai 20 agli 80 km, ha già un traguardo per il futuro: festeggiare gli 80 anni correndo i 170 km dell’UTMB sul Monte Bianco.

La scelta di Betsson Sport di sponsorizzare questa prima edizione del Mojanchi Trail nasce dalla semplice volontà di posizionarsi accanto a uno sport vero, faticoso e complesso, che raccoglie un numero enorme di appassionati ma che spesso non gode della giusta visibilità mediatica.

Per accendere i riflettori su questo mondo e dare il massimo risalto alla manifestazione, Betsson Sport ha scelto di agire in modo concreto. In collaborazione con gli organizzatori, il brand realizzerà e pubblicherà sui propri canali social una serie di dieci interviste dedicate agli atleti in gara, tra cui lo stesso Lanella. L’impegno sarà tangibile anche sul percorso: Betsson Sport sarà fisicamente a fianco dei runner per tutta la durata dell’evento. Il logo del Main Partner sarà infatti presente sulle pettorine di tutti i partecipanti e su banner distribuiti lungo l’intero itinerario di gara.

 

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