La concorrenza di Disney + per Netflix, Infinity e Prime Video

Anche in Italia, come nel resto dell’Europa, durante lo scorso mese di marzo è stata lanciata la nuova piattaforma di streaming Disney Plus che di fatto va a scombinare le carte e le gerarchie, rispetto a quanto si era visto fino al 2019. Attualmente, il discorso audiovisivo, è stato quasi interamente veicolato verso la sua forma liquida, per quanto riguarda cd in AutoRip, così come film dvd e serie tv. Se vogliamo analizzare la tendenza di una società moderna come quella di Jeff Bezos, già da qualche tempo aveva deciso di puntare sullo streaming, così come sulla forma non fisica dei propri prodotti, specialmente in campo di libri o musica.

Il settore del gioco online per il 2020

Per quanto riguarda il settore del gaming e ancora di più a quello del gambling online, il gioco online oltre a essere uno strumento di svago, di evasione da una realtà oggi complessa, è anche un settore lavorativo che rientra nel discorso del terziario avanzato. Pensiamo ad esempio al lavoro di programmatori e di sviluppatori di software, che naturalmente il più delle volte operano da casa, in modalità di smart working, tele-lavoro a distanza e metodi simili. Pertanto, per un utente che preferisce giochi da casinò innovativi che possono essere giocati su dispositivi mobili, è importante capire anche cosa c’è dietro questo tipo di settore, che si sviluppa dall’home entertainment video, attraverso lo streaming , fino ai giochi in modalità multiplayer, fino al discorso preciso del gioco digitale. Così mentre la realtà di gioco d’azzardo di tipo fisico, subisce un rallentamento, giocare online oggi costituisce un’opportunità di svago e un modo per allentare la tensione, visto il livello delle news odierne.

Disney + sbarca in Europa e ottiene subito un vasto successo di pubblico

C’era grande e legittima attesa, per il lancio della piattaforma di Disney +, già stata lanciata con successo l’autunno scorso negli Stati Uniti. Fino a oggi l’attenzione mediatica, per quanto riguarda le piattaforme di streaming e di home video era quasi tutti puntata su Netflix, Prime Video e Infinity. Disney Plus sarà quindi un competitor di un certo livello, visto che dispone di prodotti di alto livello come l’universo Marvel, tutto il materiale Disney, che tra cartoni animati e film raggiunge numeri certamente importanti, e non bisogna dimenticare anche il discorso Star Wars, che punta molto sulla serie tv The Mandalorian. Ambientata a metà tra le vicende de Il ritorno dello Jedi e de Il risveglio della forza, questa serie tv, prodotta da Lucasfilm, vede nelle vesti di showrunner l’abile Jon Favreau, già regista di uno dei successi della passata stagione cinematografica, con Il re leone e che per quanto riguarda il cinema d’azione aveva invece diretto Iron Man e Iron Man 2, altri due grandi successi per la casa Marvel. Bisogna inoltre ricordare che Disney Plus dispone del catalogo dei documentari del National Geographic, motivo per cui, ci ritroviamo con un broadcast di tipo dichiaratamente mainstream, il quale per certi versi sembra poter concorrere con Sky in versione smart tv. Una novità che arriva in un momento dove c’è bisogno di svago e di staccare la spina, con un gioco online, con una serie tv e perché no con un prodotto di intrattenimento come appunto Prime Video, Netflix e Disney Plus.

Conclusioni

Il 2019 è stato un anno dove l’offerta del gioco online, del gaming e delle smart tv si è notevolmente intensificata. Basti osservare i dati che interessano il circuito dei casinò online e delle poker room. In attesa di conoscere i primi dati che riguardano invece questo 2020 da poco iniziato.

