La Champions League su Starcasinò Bet, il Napoli ospita il Braga per ottenere un posto agli ottavi di finale: Khvicha Kvaratskhelia primo marcatore è quotato 7,50

Lautaro Martinez “Primo Marcatore” in Inter-Real Sociedad è dato a 4,55, mentre “Rete Inviolata Ospite” in Newcastle-Milan paga 4,50

Gli ultimi 90 minuti che definiranno chi potrà continuare il sogno Champions League: iniziano questa sera le partite della sesta giornata della fase a gironi. Tra le italiane nella competizione solo Inter e Lazio hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale, mentre Napoli e Milan dovranno lottare per la vittoria nell’ultimo e decisivo turno, sperando nei risultati positivi degli altri match. Il clima sarà rovente in tutti i campi europei e StarCasinò Bet ha studiato speciali quote per queste delicate gare del girone.

Girone A

Manchester United-Bayern Monaco: i tedeschi hanno ottenuto ben otto vittorie esterne consecutive nella fase a gironi della competizione. Il 2 è quotato a 2,25 su StarCasinò Bet.

Copenaghen-Galatasaray: l’unico precedente in terra danese risale al novembre 2013 con una vittoria dei padroni di casa per 1-0. Lo stesso risultato questa sera è dato a 9,25.

Girone B

Lens-Siviglia: scontro diretto che mette in palio un posto per i play off di Europa League. Sarà una gara ricca di gol? L’Over 4,5 è fissato a 6,30 su StarCasinò Bet.

PSV Eindhoven-Arsenal: gli olandesi risultano ancora imbattuti in casa in questa edizione della Champions League grazie a un pareggio e una vittoria. La combo “1+Over 3,5” paga 5,90.

Girone C

Napoli-Sporting Braga: partenopei a caccia della qualificazione agli ottavi di finale e della prima vittoria casalinga nel girone. La combo “1+No Gol” è quotata a 2,70.

Union Berlino-Real Madrid: l’unico precedente tra le due squadre risale alla sfida di andata conclusa con un 1-0 in favore degli spagnoli. Lo stesso risultato questa sera è fissato a 7,75.

Girone D

Inter-Real Sociedad: gara che vale il primo posto nel girone. Riusciranno i nerazzurri a imporsi sulla miglior difesa del torneo? La combo “1+Over 3,5” paga 4,80.

Salisburgo-Benfica: gli austriaci non hanno trovato la via del gol in entrambe le partite casalinghe di questa edizione della Champions League. “No Gol” è dato a 2,40 su StarCasinò Bet.

Girone E

Atletico Madrid-Lazio: sfida che definirà le posizioni in classifica delle due squadre. Sarà una partita ricca di gol? L’Over 4,5 paga 6,20.

Celtic-Feyenoord: gli scozzesi non hanno mai vinto in competizioni europee contro la squadra di Rotterdam. L’1 è quotato 3,05 su StarCasinò Bet.

Girone F

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain: i parigini devono obbligatoriamente vincere per continuare il grande sogno Champions League. La combo “2+Over 3,5” paga 3,85.

Newcastle United-Milan: pareggio a reti bianche nella sfida di andata a San Siro. Un altro 0-0 è dato a 11,00 su StarCasinò Bet.

Girone G

Stella Rossa-Manchester City: gli inglesi, a punteggio pieno, sono certi del passaggio del turno e del primo posto nel girone. La combo “2+Over 3,5” è bancata 2,65.

Lipsia-Young Boys: l’unico precedente risale al 3-1 per i tedeschi della sfida di andata. Un altro Over 4,5 è quotato 3,45.

Girone H

Porto-Shaktar Donetsk: scontro diretto che vale il secondo posto nel girone e qualificazione agli ottavi della competizione. Sarà una partita ricca di spettacolo? L’Over 4,5 è dato a 4,95.

Anversa-Barcellona: gli spagnoli affrontano in trasferta la peggior difesa del torneo. La combo “2+Over 3,5” è fissata a 3,30 su StarCasinò Bet.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

