La Champions League su Starcasinò Bet, il Napoli a Madrid per una sfida stellare contro il Real di Ancelotti: Victor Osimhen primo marcatore è quotato 6,30

Over 4,5 in Benfica-Inter è dato a 5,90, mentre “Rete Inviolata Casa” in Milan-Borussia Dortmund paga 2,90

Torna questa sera la competizione dei Campioni, torna questa sera la notte delle stelle più splendenti, torna questa sera la Champions League per la quinta giornata della fase a gironi. Tra le quattro italiane impegnate nel torneo continentale, solo l’Inter ha già conquistato l’accesso al turno a eliminazione diretta. Lazio, Milan e Napoli dovranno lottare nelle prossime due gare per staccare il pass per gli ottavi di finale. Si attendono partite all’insegna dello spettacolo e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati con le quote dedicate a questi speciali match internazionali.

Girone A

Bayern Monaco-Copenaghen: dopo il 4-3 contro lo United, i danesi potrebbero vincere due partite consecutive nella competizione per la seconda volta nella loro storia (il precedente risale alla stagione 2010/11). Il 2 è quotato a 11,00 su StarCasinò Bet.

Galatasaray-Manchester United: scontro diretto per mantenere vive le speranze di passaggio del turno. All’andata si sono imposti i turchi: riusciranno a replicare l’impresa? L’1 è dato a 2,60.

Girone B

Siviglia-PSV Eindhoven: nel 2023 le due squadre si sono già incontrate 3 volte in competizioni europee. Il bilancio segna una vittoria a testa e un pareggio. Un altro X è fissato a 3,45.

Arsenal-Lens: nei tre precedenti in Champions League, i Gunners non sono mai riusciti a battere i francesi. La combo “1+No Gol” paga 2,03 su StarCasinò Bet.

Girone C

Sporting Braga-Union Berlino: due formazioni in cerca di punti utili per continuare a sognare nelle competizioni europee. I tedeschi sono ancora in attesa della prima vittoria stagionale nel torneo: il 2 è quotato a 3,25.

Real Madrid-Napoli: i partenopei hanno vinto entrambe le trasferte giocate contro Braga e Union Berlino in questa edizione della Champions League e potrebbero fare tre su tre per la prima volta nella loro storia. Questo record è fissato a 3,90.

Girone D

Benfica-Inter: nerazzurri a caccia del primo posto nel girone trascinati dalla coppia Lautaro-Thuram. Il gol dell’argentino è quotato 2,48, mentre quello del francese paga 3,65.

Real Sociedad-Salisburgo: gli spagnoli figurano tra le migliori difese del torneo con soli due gol subiti. La combo “1+No Gol” è data a 2,30 su StarCasinò Bet.

Girone E

Lazio-Celtic: i biancocelesti hanno vinto l’andata al Celtic Park per 2-1. Lo stesso risultato nella sfida di questa sera paga 6,90.

Feyenoord-Atletico Madrid: l’unico precedente è il 3-2 per gli spagnoli della seconda giornata della fase a gironi di questa Champions League. Un altro Over 4,5 è quotato 5,20.

Girone F

Paris Saint-Germain-Newcastle United: la sfida di andata si è chiusa con un 4-1 in favore degli inglesi. Riusciranno i parigini a prendersi la rivincita? La combo “1+Over 3,5” paga 3,60.

Milan-Borussia Dortmund: pareggio a reti bianche nel precedente incontro nella competizione. Un altro 0-0 è dato a 10,00 su StarCasinò Bet.

Girone G

Manchester City-Lipsia: gli inglesi, a punteggio pieno, sono il miglior attacco del torneo e la squadra con la più alta differenza reti. La combo “1+No Gol” è bancata 2,15.

Young Boys-Stella Rossa: i serbi non vincono in trasferta nella massima competizione europea dal marzo 1992, uno 0-2 in casa del Panathinaikos. Lo stesso risultato contro gli svizzeri è quotato 16,50.

Girone H

Shaktar Donetsk-Anversa: gli ucraini, in cerca di speranze di passaggio del turno, sfidano la peggior difesa del torneo. L’Over 4,5 è dato a 5,40 su StarCasinò Bet.

Barcellona-Porto: scontro diretto per il primo posto nel girone, con l’insidia Shaktar Donetsk terzo a soli tre punti. Chi avrà la meglio? La combo “X+Gol” è fissata a 5,60.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi