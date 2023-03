La Champions League su StarCasinò Bet: con quota da star il passaggio del turno del Milan contro il Tottenham a 6,00

Si è concluso da poche ore il turno di Serie A ma lo spettacolo del calcio europeo continua con la regina delle competizioni: la Champions League. Oggi e domani andrà in scena la prima parte delle sfide di ritorno degli ottavi di finale. Una sola italiana impegnata in campo questa settimana: il Milan vola a nord di Londra per sfidare il Tottenham di Antonio Conte e per difendere l’1-0 della gara di andata a San Siro. StarCasinò Bet ha studiato una imperdibile special promo per l’occasione: è attiva Quota da Star, grazie alla quale è possibile puntare il passaggio del turno del Milan contro il Tottenham con la quota maggiorata a 6,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 21:00 di mercoledì 8 marzo 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla vittoria dei rossoneri.

L’appuntamento con la storia è, quindi, domani sera alle ore 21:00: il Milan scenderà sul prato del New White Hart Lane per sfidare il Tottenham. La partita di andata si è chiusa con una convincente prova dei rossoneri e con un 1-0 firmato Brahim Diaz. Per assicurarsi il passaggio del turno ai rossoneri servirà grande solidità difensiva e cinismo in zona offensiva, per sfruttare le poche occasioni che gli inglesi concederanno. L’unico successo del Milan oltremanica (su 21 trasferte) risale al febbraio 2005, quando vinse 1-0 contro il Manchester United. Contando solo le tre partite giocate in terra londinese, i rossoneri hanno sempre perso, raccogliendo un risultato complessivo di 9-1. Riusciranno gli uomini di Pioli a invertire questo trend negativo? Il successo del Milan è dato a 4,10, quello del Tottenham a 1,90 mentre il pareggio è fissato a 3,55.

Queste e tante altre informazioni sono disponibili su StarCasinò Bet, la piattaforma di intrattenimento digitale che permette ai propri utenti di non perdere nemmeno un minuto del proprio sport preferito.

Le quote nel dettaglio:

Martedì 7 marzo:

1,37 BENFICA, 5,40 pareggio, 8,00 CLUB BRUGES

1,80 CHELSEA, 3,95 pareggio, 4,35 BORUSSIA DORTMUND

Mercoledì 8 marzo:

1,87 BAYERN MONACO, 4,25 pareggio, 3,70 PARIS SAINT-GERMAIN

1,90 TOTTENHAM, 3,55 pareggio, 4,10 MILAN

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi