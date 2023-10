LA CHAMPIONS LEAGUE SU STARCASINÒ BET, AL MARADONA SFIDA ELETTRIZZANTE TRA NAPOLI E REAL MADRID: PRIMO MARCATORE VICTOR OSIMHEN È QUOTATO 5,40

No Goal in Borussia Dortmund-Milan è dato a 2,25 mentre Over 4,5 in Celtic-Lazio paga 5,10

Archiviato il settimo turno del campionato di Serie A, questa sera i top club europei tornano sul terreno di gioco per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023/24. Le prime partite delle italiane nel torneo hanno regalato molte emozioni: su tutte il gol al fotofinish del portiere della Lazio Ivan Provedel, che ha regalato il pareggio alla squadra biancoceleste contro l’Atletico Madrid. Stesso risultato anche per le due milanesi, con l’Inter fermata sull’1-1 in trasferta dalla Real Sociedad e con il Milan che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Newcastle. Il Napoli è l’unico club della penisola a essere riuscito a centrare una vittoria, grazie a un 2-1 in casa dei portoghesi del Braga. La cosa certa è che il grande calcio europeo regalerà spettacolo ai tifosi di tutta Europa anche in questo turno, confermano le quote di StarCasinò Bet.

Questa sera alle ore 21:00 l’Inter ospita allo stadio Meazza il Benfica, squadra affrontata la scorsa stagione ai quarti di finale della competizione. Considerando tutte le competizioni internazionali, i portoghesi non sono mai riusciti a battere i nerazzurri, perdendo soprattutto la finale della Coppa dei Campioni del 1965. Contando invece solo le ultime due sfide giocate a Milano, sono stati addirittura 13 i gol segnati dai due club (4-3 nella coppa UEFA 2003/04 e 3-3 nella Champions 2022/23). Sarà un’altra partita ricca di reti? L’Over 4,5 è quotato 4,25, la vittoria dell’Inter è data a 1,68, quella del Benfica a 4,65 mentre il pareggio è fissato a 4,15.

Alla stessa ora in campo in casa anche il Napoli contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. I partenopei non sono mai riusciti a battere gli spagnoli nei quattro precedenti disputati in Coppa dei Campioni 1987/88 e Champions League 2016/17. Più in generale, i Blancos hanno vinto ben 14 delle ultime 15 sfide contro formazioni italiane nella competizione: l’unica eccezione è la sconfitta interna per 3-1 contro la Juventus nell’aprile 2018. Si attende una gara equilibrata, con il Napoli quotato 2,65, il Real Madrid a 2,50 mentre il pareggio è fissato a 3,65.

Domani sera alla stessa ora il Milan affronta in trasferta il Borussia Dortmund, due squadre che non si incontrano nel torneo dall’edizione 2002/03 (poi vinta dai rossoneri). I tedeschi arrivano alla gara dopo la sconfitta nel primo turno per 2-0 contro il Paris Saint-Germain e non perdono le prime due partite della fase a gironi di singola Champions League dalla stagione 2017/18 (in quel caso contro Tottenham e Real Madrid). Gli uomini di Pioli non trovano la via del gol da ben tre match consecutivi e non hanno mai registrato quattro sfide di fila nella competizione senza gol all’attivo. Il Milan è dato a 2,80, il Borussia Dortmund a 2,42, mentre il pareggio è fissato a 3,55.

In campo in contemporanea anche la Lazio contro il Celtic, due club che si sono incontrati in tornei europei solo nell’Europa League 2019/20. I biancocelesti risultano imbattuti da ben sette partite consecutive nella fase a gironi di Champions e solamente nelle prime otto gare dell’edizione 1999-00 hanno ottenuto una serie più lunga di partite senza sconfitte. Inoltre, i capitolini non vincono da ben undici match disputati contro club inglesi: dal successo per 2-1 contro il Chelsea nel marzo 2000. La vittoria della Lazio è data a 2,40, quella del Celtic a 2,85 mentre il pareggio è fissato a 3,55.

Le quote nel dettaglio:

Martedì 3 ottobre:

2,90 SALISBURGO, 3,30 pareggio, 2,48 REAL SOCIEDAD

1,93 UNION BERLINO, 3,65 pareggio, 3,85 SPORTING BRAGA

10,50 COPENAGHEN, 6,70 pareggio, 1,24 BAYERN MONACO

1,68 INTER, 4,15 pareggio, 4,65 BENFICA

4,70 LENS, 3,90 pareggio, 1,72 ARSENAL

1,48 MANCHESTER UNITED, 4,80 pareggio, 6,00 GALATASARAY

2,65 NAPOLI, 3,65 pareggio, 2,50 REAL MADRID

1,85 PSV EINDHOVEN, 3,90 pareggio, 3,90 SIVIGLIA

Mercoledì 4 ottobre:

1,85 ANVERSA, 3,75 pareggio, 4,15 FC SHAKTAR DONETSK

1,66 ATLETICO MADRID, 4,00 pareggio, 5,00 FEYENOORD

2,42 BORUSSIA DORTMUND, 3,55 pareggio, 2,80 MILAN

2,85 CELTIC, 3,55 pareggio, 2,40 LAZIO

3,95 FC PORTO, 3,80 pareggio, 1,87 BARCELLONA

4,50 LIPSIA, 4,05 pareggio, 1,72 MANCHESTER CITY

2,60 NEWCASTLE UNITED, 3,60 pareggio, 2,60 PARIS SAINT-GERMAIN

2,13 STELLA ROSSA, 3,60 pareggio, 3,30 YOUNG BOYS

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.