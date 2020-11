La CGIA Mestre presenta il report “Il gioco illegale in Piemonte”

A tre anni dall’entrata in vigore in Piemonte della Legge n. 9/2016 per la disciplina del gioco pubblico, è tempo di bilanci sugli effetti che la normativa ha avuto sul territorio regionale.

La CGIA Mestre -con il sostegno di As.tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato- presenterà, nel corso di un webinar, il report “Il Gioco legale in Piemonte”. L’appuntamento è per venerdì 20 novembre, alle ore 11, sulla piattaforma GoToWebinar.

Un’analisi approfondita sui numeri di lavoratori, imprese, gettito fiscale a rischio a causa del distanziometro previsto dalla normativa e sul business illegale, con un’intera appendice dedicata all’emergenza Covid. Tra gli interventi previsti, Andrea Vavolo e Daniele Nicolai, i ricercatori della CGIA Mestre che hanno condotto lo studio, Manuela Vinai, Sociologa e Autrice del Libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot della provincia italiana” e Armando Iaccarino, Presidente Centro Studi As.Tro.

Parteciperanno all’incontro online anche l’On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario MEF, Andrea Tronzano, Assessore Attività produttive della Regione Piemonte e Claudio Leone, Consigliere della Regione Piemonte e primo firmatario della Proposta di Legge n.99.

PressGiochi