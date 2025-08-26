La Bulgaria entra nell’euro del 1° gennaio ’26: quali implicazioni per l’industria del gambling?

La notizia è di un mesetto fa, ma ora è il momento di esaminare quale impatto l’adozione della moneta che accomuna già 20 paesi avrà sull’industria del gambling bulgara. Perché

La notizia è di un mesetto fa, ma ora è il momento di esaminare quale impatto l’adozione della moneta che accomuna già 20 paesi avrà sull’industria del gambling bulgara. Perché se è scontato dire che questo cambiamento avrà ampie implicazioni economiche, ci sono settori, come quelli del gioco fisico, dove l’euro avrà un impatto tangibile.

Infatti, in Bulgaria sono ancora in voga le transazioni basate sul contante: dai jackpot ai sistemi contabili, quasi ogni dettaglio operativo dovrà perciò evolversi con la transizione del paese all’euro.

Perciò, innanzitutto, ci saranno significativi adattamenti tecnici e normativi. Le slot machine, i sistemi di gestione dei casino e tutti i software che gestiscono le operazioni monetarie dovranno essere aggiornati. Ciò include una comunicazione chiara dei pagamenti in entrambe le valute durante il periodo di transizione, nonché nuovi requisiti di audit e rendicontazione.

Ma questo cambiamento apre anche le porte a importanti opportunità. Il cambio non è così penalizzante come si possa pensare: ad oggi, il lev verrebbe scambiato a €50 . Quindi, l’allineamento allo standard dell’euro avvicinerà la Bulgaria agli altri mercati europei senza provocare grandi disagi all’industria, migliorando la trasparenza e facilitando la collaborazione con i partner internazionali. Inoltre, l’euro consente operazioni di acquisto più fluide per gli operatori della zona euro. Con gli strumenti giusti e una preparazione tempestiva, il cambiamento può rappresentare un passo avanti trasformativo.

Altro aspetto importantissimo è quello sottolineato dal vice primo ministro Atanas Zafirov: questa sarà una straordinaria occasione anche per intensificare la lotta al gioco d’azzardo illegale limitando il flusso di denaro illecito, in particolare quello proveniente da attività di scommesse illegali che eludono la regolamentazione e la tassazione.

La posizione di Zafirov è condivisa dal Ministro delle Finanze Temenuzhka Petkova, che ha sottolineato il potenziale dell’euro per rafforzare la resilienza finanziaria ed economica in un periodo di incertezza globale.

Anche il Vice Ministro dell’Interno Filip Popov ha definito l’adesione all’Eurozona come uno strumento per affrontare problematiche più profonde. Ha evidenziato il legame tra il gioco d’azzardo illegale e le reti della criminalità organizzata dedite al traffico di droga e armi, nonché al traffico di esseri umani. Popov ha sottolineato i limiti dell’applicazione della legge a livello nazionale, soprattutto quando le piattaforme illecite sono ospitate all’estero, al di fuori della portata delle autorità nazionali.

Nonostante il forte sostegno di alcune componenti del governo, la spinta verso l’Eurozona rimane politicamente divisiva. I critici sostengono che la Bulgaria non sia pronta per una simile transizione e mettono in guardia dai potenziali impatti negativi sulla sovranità nazionale e sull’autonomia economica.

Tra gli scettici più accesi c’è il presidente Rumen Radev, che ha ripetutamente chiesto un referendum pubblico sull’adozione dell’euro, preferendo un consenso a livello popolare alla tipica decisione presa dall’alto.

PressGiochi