La British Horseracing Authority difende la campagna contro la tassa sulle corse: tensioni nel settore delle scommesse regolamentate

La British Horseracing Authority (BHA) ha difeso la sua campagna ‘Axe the Racing Tax’ , un’iniziativa che sta creando tensioni con il suo tradizionale alleato nel settore delle scommesse regolamentate.

Il 10 settembre la BHA ha preso la decisione senza precedenti di indire uno sciopero, cancellando gli appuntamenti programmati in tutto il paese con il sostegno di altre organizzazioni di corse ippiche.

Le cancellazioni sono state condannate dal Betting and Gaming Council (BGC), l’ente di regolamentazione e rappresentanza del settore delle scommesse britanniche, così come da alcuni dei più grandi bookmaker del Regno Unito.

Gli operatori si sono mostrati in gran parte insoddisfatti per non essere stati consultati prima dello sciopero, che ha avuto un impatto sul volume delle scommesse, in particolare nelle ricevitorie dove le corse dei cavalli rimangono un prodotto fondamentale. Il dibattito sulla tassazione coinvolge diversi soggetti: corse ippiche, operatori, fornitori del settore, politici di vari schieramenti e ideologie, ex primi ministri e vari gruppi di advocacy per la riforma.

“È importante, in mezzo a questo frastuono, essere chiarissimi su un punto,” si legge in una dichiarazione della BHA scritta da Greg Swift, direttore Comunicazione e Affari Corporate. “La nostra campagna ‘Aboliamo la tassa sulle corse’ ha un unico obiettivo: proteggere lo sport delle corse ippiche chiedendo che venga tassato a un’aliquota diversa, più bassa.”

Il catalizzatore dello sciopero delle corse e del più ampio dibattito che interessa il settore del gioco è stato l’avvio di una consultazione del Tesoro britannico (HM Treasury) sulla ristrutturazione del quadro fiscale sul gioco d’azzardo.

Attualmente le scommesse sono tassate tramite tre imposte diverse: il Remote Gaming Duty (21%) sugli operatori online, il General Betting Duty (15%) su tutti gli operatori, e il pool betting duty (15%) sulle scommesse ippiche e sui pool calcistici.

Il Tesoro ha avviato una consultazione per valutare la possibilità di unificare le tre aliquote al 21%, aumentando così il General Betting Duty e il pool duty, che incidono maggiormente sulle corse ippiche.

Questa proposta ha suscitato critiche e reazioni sia nel mondo del gioco che in quello delle corse, anche se il Tesoro stesso ha dichiarato che nulla è ancora definito, condannando come “irresponsabili” le “speculazioni” su un imminente aumento delle tasse.

Sebbene sia il gioco che le corse si oppongano alla proposta, la loro contrapposizione ha raggiunto un punto di svolta. In particolare, le corse hanno sostenuto che dovrebbero essere tassate in modo diverso rispetto ai prodotti da casinò, citando il loro status di sport nazionale britannico, un pilastro della cultura del paese, e il fatto di essere meno legate al gioco problematico rispetto a prodotti come le slot machine.

