La Betsson Sport ASD Padova Rugby conquista la Supercoppa Italiana, confermandosi campione per la quarta volta consecutiva

Sabato 2 marzo la Betsson Sport Padova Rugby in carrozzina, recentemente entrata a far parte del network di Betsson Sport, ha conseguito un notevole traguardo che segna un nuovo capitolo nella storia del club

La Betsson Sport Padova Rugby in Carrozzina ha raggiunto un nuovo incredibile traguardo: nel corso del weekend appena trascorso, infatti, la squadra ha conquistato la Supercoppa Italiana, dimostrando una determinazione e un impegno senza pari sul campo di gioco. A contendersi la Coppa erano schierati da una parte i Campioni d’Italia in carica della Betsson Sport Padova Rugby, con all’attivo 6 scudetti consecutivi e vincitori delle ultime tre edizioni della Supercoppa, e dall’altra i ragazzi della Polisportiva Milanese, classificatisi al secondo posto nel campionato di Rugby in carrozzina nella stagione 2023.

Questo prestigioso risultato non solo celebra l’eccellenza sportiva del team, ma segna anche un importante capitolo nella storia del club. Grazie infatti a un accordo siglato di recente, la ASD Padova Rugby in Carrozzina è entrata a far parte del network di Betsson Sport. La nuova sponsorship ha portato al cambiamento del nome della società, che d’ora in poi sarà conosciuta come “Betsson Sport Padova Rugby”: questa trasformazione sottolinea l’entusiasmo e l’impegno della squadra nel progettare un futuro insieme al nuovo brand.

La collaborazione con Betsson Sport darà un aiuto concreto nel raggiungimento dei nuovi traguardi e nella creazione di un progetto di positivo impatto nel settore sportivo, promuovendo la passione, l’integrità e il successo condiviso.

PressGiochi