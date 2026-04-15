La 8ª edizione dello Scandinavian & Nordic Gaming Show 2026 assegna 8 premi che celebrano il meglio del settore

Cresce già l’attesa nel settore, mentre continua a definirsi una forte line-up di speaker per l’8ª edizione dello Scandinavian & Nordic Gaming Show (SNGS) 2026, che si terrà dal 22 al 23 ottobre, nella suggestiva Copenaghen, in Danimarca. In linea con la sua ottava edizione, l’evento prevede otto prestigiosi premi che riconoscono eccellenza, leadership e innovazione nei mercati nordici e scandinavi.

Nel frattempo, la regione sta attraversando una fase di trasformazione costante. La Finlandia sta portando avanti una riforma delle licenze, la Svezia sta affinando la struttura del proprio mercato, la Danimarca continua a rafforzare la supervisione e la Norvegia intensifica le attività di controllo, mentre l’Islanda procede con discussioni di riforma. Nel complesso, questi sviluppi collocano i Paesi nordici all’avanguardia nella costruzione di un ecosistema iGaming più responsabile, resiliente e orientato al futuro.

Con i preparativi per SNGS 2026 ormai avviati, Morten Ronde, Managing Partner di Nordic Legal, ricoprirà il ruolo di presidente dell’evento quest’anno.

Secondo Ronde, i temi chiave includeranno la convergenza e la divergenza regolamentare tra i mercati, l’equilibrio tra tutela del consumatore e canalizzazione, e la sostenibilità a lungo termine dei modelli autorizzati.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di un dialogo più significativo tra gli stakeholder, incoraggiando un passaggio da posizioni rigide a soluzioni pratiche e condivise. L’obiettivo è creare un programma che offra chiarezza ai decisori e contribuisca a un ecosistema più sano e trasparente.

Riguardo al “modello nordico”, Ronde ha dichiarato: “Il ‘modello nordico’ è sempre più definito da una forte attenzione alla protezione dei consumatori, elevati standard regolatori e un ruolo attivo dello Stato, sia attraverso monopoli, sistemi di licenza o approcci ibridi. Ciò che distingue la regione non è un unico modello, ma una filosofia condivisa. La regolamentazione deve essere solida, basata sui dati e socialmente responsabile. Allo stesso tempo, stiamo osservando approcci diversi per raggiungere la canalizzazione, il che crea sia sfide sia opportunità di apprendimento tra i vari Paesi. In questo senso, il modello nordico è in evoluzione, modellato da una continua tensione tra controllo e competitività.”

Ha inoltre spiegato come gli operatori possano trasformare la compliance in un elemento strategico: “Questa è una delle sfide più importanti dell’attuale panorama normativo. Gli operatori che avranno successo saranno quelli che integrano la compliance nel prodotto e nella strategia aziendale, non come vincolo o elemento secondario. Significa progettare percorsi utente conformi per impostazione predefinita, utilizzare i dati in modo intelligente e investire in strumenti di gioco responsabile che aumentino anche fiducia e coinvolgimento. Se fatto bene, la compliance può diventare un vantaggio competitivo.”

Sul tema della tutela del giocatore dichiara: “Stiamo assistendo a un passaggio dal gioco responsabile reattivo a quello proattivo, ed è qui che si trova la vera opportunità. Le priorità includono un uso migliore dei dati comportamentali per individuare precocemente i rischi, interventi più personalizzati e una comunicazione più chiara con i giocatori. È inoltre crescente la necessità di collaborazione tra operatori e condivisione dei dati, entro quadri legali appropriati, per migliorare i risultati a livello sistemico. In modo importante, il gioco responsabile non deve essere solo riduzione del danno, ma creazione di un’esperienza di gioco più sicura e sostenibile.”

Sulla lotta al mercato nero Ronde sostiene: “Il modo più efficace per combattere il mercato nero è garantire che il mercato regolamentato resti attrattivo per i giocatori. L’enforcement è importante, ma non può bastare da solo. La regolamentazione deve trovare un equilibrio: proteggere i consumatori senza rendere l’offerta legale troppo restrittiva. In definitiva, la canalizzazione deve essere il principio guida.”

Conclude affermando quanto eventi come SNGS siano fondamentali perché le sfide del settore sono complesse e non si possono affrontare da soli. Servono per riunire regolatori, operatori e consulenti e favorire un dialogo aperto e costruttivo. In un’area collegata come i Paesi nordici, questo confronto è necessario, non solo utile.

Premi SNGS 2026: un riconoscimento all’impatto reale nel settore

Uno dei momenti chiave dell’edizione sarà la prestigiosa cerimonia SNGS 2026 Eventus Recognition il giovedì 22 ottobre 2026, che celebrerà organizzazioni e individui capaci di stabilire nuovi standard di innovazione, leadership ed eccellenza nel panorama del gaming nordico e scandinavo.

I premi saranno 8:

Operator of the Year Award 2026 – per gli operatori che eccellono per performance, crescita e coinvolgimento dei giocatori. Innovative Supplier Award 2026 – per fornitori tecnologici e soluzioni innovative. Game of the Year Award 2026 – per il titolo più innovativo e di qualità. Responsible Gaming Practices Award 2026 – per l’impegno nella tutela dei giocatori. AI in Gaming Advancement Award 2026 – per innovazione nell’intelligenza artificiale applicata al gaming. Exemplary Leadership Award 2026 – per leadership e visione strategica. Outstanding Gaming Lawyer Award 2026 – per eccellenza legale e compliance. Affiliate Programme of the Year Award 2026 – per innovazione nelle partnership e nel marketing.

Le candidature sono aperte e si chiuderanno il 9 ottobre 2026, mentre la shortlist ufficiale sarà annunciata il 14 ottobre 2026.

SNGS 2026 riunirà i principali attori che stanno affrontando le sfide reali del mercato nordico: cambiamenti normativi, crescita responsabile e sostenibilità a lungo termine.

Sono aperte le iscrizioni anticipate per chi vuole entrare in contatto con i principali decision-maker del settore.

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