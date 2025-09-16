L’ Italian Poker Challenge torna a Campione con €1.000.000 di montepremi garantito

17 Settembre 2025 - 01:36
Svelato il calendario completo del Casinò di Campione fino a metà 2026
L’Italian Poker Challenge torna questo novembre al Casinò di Campione d’Italia con un montepremi totale garantito ancora più ricco, da €1.000.000, dopo il successo della tappa svoltasi lo scorso luglio.
L’edizione di luglio dell’Italian Poker Challenge ha riunito i giocatori sulle splendide rive del Lago di Lugano per otto giorni di poker di alto livello. Con un programma di 17 eventi e un Main Event che ha generato un montepremi di €754.656, sorpassando di misura i €700.000 garantiti, il festival ha attirato un field di giocatori ampio e variegato, creando un’atmosfera coinvolgente all’interno del Casinò.
Enrico Rusi, Managing Director di PokerStars Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vedere la nostra partnership con il Casinò di Campione crescere e rafforzarsi sempre di più. La tappa di luglio dell’Italian Poker Challenge è stata un successo straordinario, sia in termini di partecipazione che per l’atmosfera unica vissuta al Casinò. Vogliamo dare continuità a questo slancio per PokerStars in Italia, grazie a un calendario di eventi di alto livello, creato per garantire ai nostri giocatori momenti indimenticabili.”
L’ ITALIAN POKER CHALLENGE | 4-10 NOVEMBRE 2025
La prossima edizione dell’IPC si preannuncia ancora più ambiziosa, con un montepremi garantito totale da €1.000.000 e un programma di tornei di primo livello:
I PROSSIMI EVENTI AL CASINÓ DI CAMPIONE
Oltre all’IPC di novembre, i giocatori potranno partecipare ad una serie di altri eventi ospitati presso la PokerStars room del Casinò di Campione d’Italia:
STAGIONE ISOP 2025/2026
È stato inoltre svelato il calendario completo della nuova stagione ISOP 2025/2026:
Durante la stagione, saranno messi in palio dieci pacchetti garantiti per Las Vegas, distribuiti in quattro categorie con classifiche dedicate.
PressGiochi
Fonte immagine: Casino Campione