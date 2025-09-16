L’ Italian Poker Challenge torna a Campione con €1.000.000 di montepremi garantito

L’Italian Poker Challenge torna questo novembre al Casinò di Campione d’Italia con un montepremi totale garantito ancora più ricco, da €1.000.000, dopo il successo della tappa svoltasi lo scorso luglio.

L’edizione di luglio dell’Italian Poker Challenge ha riunito i giocatori sulle splendide rive del Lago di Lugano per otto giorni di poker di alto livello. Con un programma di 17 eventi e un Main Event che ha generato un montepremi di €754.656, sorpassando di misura i €700.000 garantiti, il festival ha attirato un field di giocatori ampio e variegato, creando un’atmosfera coinvolgente all’interno del Casinò.

Enrico Rusi, Managing Director di PokerStars Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vedere la nostra partnership con il Casinò di Campione crescere e rafforzarsi sempre di più. La tappa di luglio dell’Italian Poker Challenge è stata un successo straordinario, sia in termini di partecipazione che per l’atmosfera unica vissuta al Casinò. Vogliamo dare continuità a questo slancio per PokerStars in Italia, grazie a un calendario di eventi di alto livello, creato per garantire ai nostri giocatori momenti indimenticabili.”

L’ ITALIAN POKER CHALLENGE | 4-10 NOVEMBRE 2025

La prossima edizione dell’IPC si preannuncia ancora più ambiziosa, con un montepremi garantito totale da €1.000.000 e un programma di tornei di primo livello:

Main Event: €770 buy-in, €700.000 GTD

Gli ultimi due giorni del Main Event saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di PokerStarsNews, portando l’emozione del torneo ai fan in tutta Italia e oltre.

High Roller: €1.650 buy-in, €100.000 GTD

In due giornate di gioco, il torneo High Roller promette grande spettacolo al Casinò di Campione.

Mistery Bounty Challenge: €440 buy-in, €100.000 GTD

I Day 1A e 1B si terranno il 4 e 5 novembre, con i qualificati che torneranno il 6 novembre per il Day 2, in cui si contenderanno la vittoria e ricchi premi Mystery Bounty.

Assopoker Cup: €330 buy-in, €100.000 GTD

La community di poker numero uno in Italia festeggia i suoi 20 anni con un torneo esclusivo e un montepremi garantito di €100.000.

ICOOP Grand Final Live: 8 novembre – €10.000 di montepremi aggiunto

I migliori giocatori d’Italia, selezionati in base al ranking dell’Italian Championship of Online Poker (ICOOP), si sfideranno per il titolo di Miglior Giocatore d’Italia in questa prestigiosa finale live, anch’essa trasmessa in streaming. Il Final Table sarà composto dai vincitori dei quattro principali eventi domenicali dell’ICOOP e dai primi 5 classificati in leaderboard.

I PROSSIMI EVENTI AL CASINÓ DI CAMPIONE

Oltre all’IPC di novembre, i giocatori potranno partecipare ad una serie di altri eventi ospitati presso la PokerStars room del Casinò di Campione d’Italia:

14–23 novembre : Swiss Poker Series Finals

: Swiss Poker Series Finals 23 gennaio –1 febbraio : PokerStars Open 2026

: PokerStars Open 2026 17–23 marzo : Italian Poker Challenge

: Italian Poker Challenge 19–25 maggio: Italian Poker Masters

STAGIONE ISOP 2025/2026

È stato inoltre svelato il calendario completo della nuova stagione ISOP 2025/2026:

21–27 ottobre : ISOP – Italian Series of Poker, 1ª tappa

: ISOP – Italian Series of Poker, 1ª tappa 9–15 dicembre : ISOP – Italian Series of Poker, 2ª tappa

: ISOP – Italian Series of Poker, 2ª tappa 10–16 febbraio : ISOP – Italian Series of Poker, 3ª tappa

: ISOP – Italian Series of Poker, 3ª tappa 21–27 aprile : ISOP – Italian Series of Poker, 4ª tappa

: ISOP – Italian Series of Poker, 4ª tappa 4–15 giugno: ISOP – Campionati Italiani 2026 – Italian Championship

Durante la stagione, saranno messi in palio dieci pacchetti garantiti per Las Vegas, distribuiti in quattro categorie con classifiche dedicate.

