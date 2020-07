L’ incremento della popolarità della Roulette in Italia durante la quarantena

Cresce la popolarità della Roulette in Italia durante la quarantena

A causa della sospensione dei giochi come il Lotto, Superenalotto e dell’interdizione dei luoghi fisici come le sale scommesse, le sale slot e i bingo dovuta dall’emergenza da Coronavirus nel nostro paese, il settore del gambling online ha potuto giovare di una spinta davvero positiva, aumentando in un breve periodo il proprio giro d’affari. Un settore che, a partire dal 2011 anno in cui il gioco d’azzardo ed i casinò sono stati resi legali anche in Italia, ha costantemente visto crescere i propri fatturati di anno in anno. Secondo i dati rilasciati dall’ADM, i siti per l’online gambling hanno registrato una spesa di circa 94 milioni durante il lockdown avvenuta solamente a marzo 2020, contro i 72 milioni circa, registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Quali giochi stanno interessando maggiormente il pubblico Italiano? La Roulette, da sempre regina dei casinò sia terrestri che online, è uno dei giochi maggiormente apprezzati dagli utenti. Grazie a portali come Roulette77.it , si ha la possibilità di apprendere le regole di base e di fare pratica con questo emozionante gioco, tra i più popolari che la storia legata al mondo dell’azzardo e dei casinò ci ha donato.

Perché è sempre più popolare la Roulette online in Italia?

Come abbiamo detto, sicuramente il lungo periodo di lockdown ha dato una buona spinta al settore del gambling online. La Roulette è certamente uno dei giochi simbolo dei casinò, ed è anche uno dei titoli che offre il maggior divertimento, forti emozioni e non richiede particolari studi analitici per potervi prendere parte. Da sempre considerato un gioco legato ad ambienti ricchi e facoltosi, la sua presenza era destinata alle sale degli eleganti casinò terrestri frequentati principalmente dalla borghesia. Oggi la Roulette è diventato un vero fenomeno di massa, alla portata di tutti grazie soprattutto alla diffusione dei casinò online e delle nuove tecnologie come smartphone e tablet, che consentono di tentare la sorte e di divertirsi ovunque ci si trovi, permettendo di accedere alle sale da gioco virtuali molto agilmente. Ognuno dei casinò online mette a disposizione dei propri utenti differenti tipologie di tavoli da gioco; le più famose sono certamente le Roulette Francese (o Europea) e quella Americana. La versione Francese è anche quella più tradizionale e vede una ruota e un tavolo da gioco composti da 37 caselle numerate in totale. I numeri vanno dall’1 al 36 suddivisi in caselle di colore rosso e nero e vi è la presenza di un singolo numero 0 posizionato in una casella di colore verde. Nella versione Americana troviamo lo stesso layout di gioco ma 38 caselle totali: caselle numerate dall’1 al 36 con la presenza dello 0 e dello 00 in più. Questa casella aggiunta dello 00 aumenta le probabilità di vittoria a favore del Banco: nella versione con un solo 0 il vantaggio del banco è pari al 2,70%, mentre in quella Americana le probabilità di vittoria del Banco sono di circa il doppio, ovvero di 5,26%. Uno dei motivi per cui molti degli utenti del nostro paese preferiscono il modello di Roulette Europeo o Francese.

Altre varianti di roulette

L’offerta dei casinò virtuali è sempre molto variegata e permette agli utenti di trovare sempre novità interessanti. Esistono, infatti, anche altre tipologie di Roulette prodotte dalle varie case software di settore, che offrono uno schema di gioco analogo a quello classico, ma apportano alcune varianti interessanti che rendono il gioco meno monotono:

Mini Roulette

Roulette 3D

Pro Roulette

Pinball Roulette

Lightning Roulette

Queste sono solo alcune delle varianti più diffuse ed apprezzate da parte del pubblico. L’ultima frontiera relativa alla Roulette, che sta registrando a sua volta un forte incremento in questo ultimo anno, è la Roulette Live. Grazie a questo nuovo concetto di gioco, gli utenti possono partecipare a partite in diretta streaming in tempo reale, comodamente da casa propria. Attraverso la trasmissione in alta definizione e delle telecamere montate in uno studio allestito come un casinò, i giocatori potranno interagire con dei Croupier in carne ed ossa e con gli altri giocatori, effettuare puntate sul tavolo da gioco e vedere in diretta la ruota di una Roulette vera girare, il tutto restando nel proprio salotto attraverso il proprio Pc.

PressGiochi