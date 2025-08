KSPO K-Cycle & K-Motorboat Racing firma un accordo con IBIA per la tutela dell’integrità delle scommesse

Il 5 agosto, presso la sede del Korean Cultural Centre UK a Londra, si è tenuta la cerimonia di firma del Memorandum of Understanding (MoU) tra la KSPO K-Cycle & K-Motorboat Racing e l’International Betting Integrity Association (IBIA), alla presenza del Direttore Generale Sung-chul Lee. L’accordo segna un momento storico per l’integrità dello sport in Corea del Sud: è infatti la prima collaborazione di questo tipo tra IBIA e un ente sportivo asiatico.

L’intesa rappresenta un impegno concreto per l’allineamento agli standard internazionali in materia di integrità delle scommesse, rafforzando l’interazione della Corea del Sud con il settore regolamentato a livello globale.

Nel 2024 il mercato sudcoreano delle scommesse ha registrato vendite per 25,3 trilioni di won (circa 15,7 miliardi di euro) e 22,86 milioni di utenti. All’interno di questo panorama, il comparto K-Cycle & K-Motorboat Racing ha generato vendite annuali per 1,88 trilioni di won (circa 1,17 miliardi di euro) e coinvolto oltre 12,5 milioni di utenti, contribuendo per circa il 7,5% al totale del settore. Dalla sua istituzione, questo comparto ha destinato circa 1,94 trilioni di won (1,21 miliardi di euro) al National Sports Promotion Fund, sostenendo lo sport e le finanze pubbliche.

«Attraverso questo accordo, KSPO K-Cycle & K-Motorboat Racing compie un salto di qualità verso gli standard globali e rafforza il valore del K-Sport», ha dichiarato Sung-chul Lee. «Ringrazio il CEO di IBIA Khalid Ali e tutto il team per la collaborazione. Intendiamo ora proporre i nostri prodotti sul mercato internazionale delle scommesse, protetti da questo accordo di integrità».

IBIA, fondata nel 2005, è la principale organizzazione internazionale che si occupa di integrità nel settore delle scommesse regolamentate. Gestisce una rete globale di monitoraggio e allerta che analizza l’attività transazionale dei propri membri, i quali generano oltre 300 miliardi di dollari annui in scommesse sportive. Collabora attivamente con enti come FIFA, UEFA, ITIA e CIO, oltre che con le autorità regolatorie di tutto il mondo.

«Questo accordo rappresenta un passo importante per l’integrità delle scommesse in Asia», ha commentato Khalid Ali, CEO di IBIA. «Siamo lieti di sostenere KSPO nel promuovere standard di trasparenza e responsabilità, contribuendo a proteggere i prodotti del K-Sport».

Anche il professor Jae-kwang Shin dell’Università di Seokyeong ha sottolineato il valore dell’intesa: «L’accordo con IBIA è una porta d’accesso al mercato globale e un grande traguardo per lo sport sudcoreano. KSPO potrà ora ricoprire un ruolo di primo piano in Asia e sfruttare la rete globale di IBIA».

Il MoU rafforza le capacità del KSPO di identificare e contrastare attività sospette nel mercato delle scommesse, potenziando la sua infrastruttura per l’integrità sportiva. All’accordo ha contribuito anche la società di consulenza FnS Co. Ltd. (CEO Ho-young Choi), da anni partner del KSPO nelle iniziative internazionali e attiva in UK e in Europa.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre a Lee e Ali, anche Myung-ho Jeon (Senior Manager KSPO), Ho-young Choi (CEO FnS Co., Ltd.), Jason Foley-Train (IBIA) e il professor Shin.

PressGiochi