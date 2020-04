Kiron, cresce la presenza sul mercato italiano grazie alla partnership con Microgame

Kiron, fornitore specializzato in giochi virtuali, ha incrementato la sua presenza in Italia attraverso un accordo stretto con Microgame,principale provider per i servizi di gaming.

Kiron lancerà un’ampia selezione di contenuti virtuali sulla piattaforma Microgame, tra cui le sue principali corse di cavalli, corse di cani e giochi di calcio, consentendo agli appassionati di scommettere su tutti i siti di gioco forniti dal provider italiano.

Inoltre, Kiron supporterà l’introduzione di Highlight Games Soccerbet attraverso il network Microgame.

La collaborazione aggiunge un altro importante brand al portfolio di Kirondi marchi italiani, sommandosi ad operatori leader tra cui Sisal, Lottomatica ed Eurobet, e rafforza ulteriormente l’attività di Kiron nell’importante mercato virtual.

Microgame è uno dei brand più affermati nel paese ed offread una vasta rete di operatori, servizi di scommesse chiavi in mano sia retailche online, inclusa una vasta gamma di scommesse sportive e prodotti da casinò.

Steven Spartinos, co-CEO di Kiron, ha così commentato: “Siamo lieti di collaborare con Microgame, uno dei principali fornitori di piattaforme in Italia. Questa partnership incrementa la distribuzione dei nostri contenuti virtuali nel mercato italiano ed impreziosisce il nostro profilo presso nuovi operatori.

Questo accordo sottolinea la grande popolarità delle nostre corse di cavalli, corse di cani e nuove specialità di calcio con giocatori dei vari campionati,ed è il frutto della rapida crescita della nostra presenza in Italia e delle iniziative messe in campo che continueranno ad aumentare sempre più”.

Marco Castaldo, CEO di Microgame, ha dichiarato: “L’offerta virtual di Kiron ha prodotto in diversi anni una solida reputazione nel mercato italiano, con la comprovata capacità di ottenere risultati significativi.

L’entusiasmante catalogo dei virtual games di Kiron costituirà un valore aggiunto per la nostra piattaforma e prevediamo che i nostri clienti vedranno risultati fantastici, in termini di coinvolgimento dei giocatori ed aumento dei volumi di scommesse sui diversi canali”.

Kiron Interactive, fondata nel 2001, è un fornitore leader di giochi virtuali e sistemi di gioco per l’industria globale del gaming. I prodotti di gioco virtuali di Kiron sono stati integrati con successo su una serie di piattaforme di distribuzione tra cui internet, dispositivi mobili, broadcast satellitari, ambienti di rete WAN/LAN e macchine da gioco. Utilizzando le più recenti animazioni e sistemi di gioco collaudati, le soluzioni di Kiron sono diventate leader nel loro settore.

