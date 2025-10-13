Newsletter

13 Ottobre 2025

KingMidas Games e SpinOro annunciano una partnership strategica per espandere la presenza globale

13 Ottobre 2025

KingMidas Games, uno dei principali provider del settore iGaming, ha annunciato una partnership strategica con SpinOro, rinomato aggregatore di contenuti e fornitore di giochi.
La collaborazione permetterà a SpinOro di integrare e distribuire l’intero portfolio di titoli KingMidas Games — noti per la loro qualità e innovazione — agli operatori in Europa, America Latina e in altri mercati chiave a livello mondiale.

Grazie a questo accordo, gli operatori collegati alla piattaforma di aggregazione SpinOro potranno accedere a un catalogo diversificato di esperienze di gioco immersive, che spaziano da titoli di nuova generazione e contenuti basati su IP esclusive a slot classiche e ricche di funzionalità. L’integrazione sarà completata entro la fine del 2025.

“Questa partnership con SpinOro riflette la nostra ambizione condivisa di connettere gli operatori globali con esperienze di gioco premium e distintive,” ha commentato Sean Auret, Global Head di KingMidas Games. “La reputazione di SpinOro per affidabilità, innovazione e solidità la rende il partner ideale per espandere la nostra presenza nei mercati strategici. Insieme, creiamo nuove opportunità per offrire contenuti che parlano alle audience locali mantenendo un appeal globale.”

Jeff Letlat, COO di SpinOro, ha aggiunto: “La reputazione di KingMidas Games per le sue idee audaci e la creatività di nuova generazione si allinea perfettamente con il nostro impegno nel fornire agli operatori un portfolio innovativo e di forte impatto commerciale. L’inclusione dei loro titoli e del loro stile distintivo arricchisce ulteriormente la nostra offerta, garantendo ai giocatori esperienze progettate per la generazione digitale. È esattamente il tipo di collaborazione che mantiene la nostra piattaforma fresca, diversificata e pronta per il futuro.”

La partnership sottolinea la dedizione di entrambe le aziende a qualità, innovazione e crescita in un panorama iGaming sempre più competitivo. Combinando la creatività nello sviluppo di giochi di KingMidas Games con la rete di distribuzione e l’expertise tecnologica di SpinOro, l’obiettivo è offrire ai giocatori di tutto il mondo esperienze di intrattenimento di nuova generazione.

 

PressGiochi

