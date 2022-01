Kindred contro le restrizioni temporanee in Svezia

Il 4 gennaio, il ministero delle Finanze del paese scandinavo ha proposto la reintroduzione di restrizioni temporanee per frenare un presunto aumento dei problemi di salute pubblica legati al gioco d’azzardo associati al Covid-19.

Il memorandum prevede espressamente quanto segue: Le misure di responsabilità temporanea da gioco comportano regole più rigorose in termini di limiti di deposito e perdita, nonché dei tempi di accesso. Nel caso del gioco d’azzardo online, si propone che il limite massimo per i depositi non possa superare i 4.000 SEK (388 €) a settimana. Quando si gioca presso i dispositivi automatici statali in luoghi diversi da un casino, si propone di applicare un limite di perdita. Dovrebbe inoltre essere obbligatorio per i giocatori limitare il tempo di accesso per il gioco d’azzardo online e per il gioco d’azzardo presso sportelli automatici statali in luoghi diversi da un casino. Inoltre, si propone che il valore di un bonus con un licenziatario che fornisce giochi online commerciali e quando si gioca alle slot machine in luoghi diversi da un casino, sia limitato a un massimo di 100 SEK. Tali disposizioni dovrebbero entrare in vigore il 7 febbraio e applicarsi fino a fine giugno 2022.

Kindred Group ha affermato che tali misure “indeboliranno” la protezione dei consumatori e la capacità dei licenziatari di salvaguardare i propri clienti.

“Le nostre principali obiezioni sono che le nuove restrizioni rendono più difficile per le società di gioco autorizzate adempiere al proprio dovere di diligenza e hanno un impatto negativo sulla canalizzazione, incoraggiando il gioco d’azzardo con operatori senza licenza”, ha scritto Pär Nygårds, responsabile degli affari pubblici di Kindred.

Kindred, nell’elogiare il governo per la sua risposta alla pandemia, definendola “pragmatica”, ha affermato che le restrizioni sul gioco online sono “infondate”, prendendo di mira il ministro della sicurezza sociale svedese Ardalan Shekarabi.

Nygårds ha scritto: “Il ministro è stato persino rimproverato dalla Commissione parlamentare svedese per la Costituzione per aver affermato infondatamente che il gioco d’azzardo nei casino online era aumentato durante la pandemia. La proposta per le restrizioni sul gioco d’azzardo non riesce a stabilire fatti espliciti e prove concrete come base per la decisione”.

Inoltre, Kindred sostiene che se il governo intende reimpostare le restrizioni, dovrebbe ripristinare quelle precedentemente applicate (ill limoite ai depositi era stato fissato a 5000 SEK – 490 €) piuttosto che attuare misure più rigorose.

L’opinione di Kindred era sostanzialmente la stessa dell’autorità di regolamentazione nazionale, Spelinspektionen, che però non ha offerto opposizione alle misure proposte dal governo, nonostante nutra delle perplessità sull’impatto della limitazione dei depositi, che ancor oggi non è chiaro. In proposito, l’Autorità ha avviato una ricerca i cui risultati sono attesi solo per metà marzo.

