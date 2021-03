Kim Barker Lee di IGT nominata nella Top 100 Diversity Officers del National Diversity Council

L’International Game Technology ha annunciato oggi che Kim Barker Lee, Vicepresidente di IGT, Diversity and Inclusion, è stato recentemente nominato nella lista dei Top 100 Diversity Officer del National Diversity Council. Kim Barker Lee di IGT è stata nominata nell’elenco 2021 del National Diversity Council dei 100 migliori funzionari per la Diversity. Il programma di premi Top 100 Diversity Officers riconosce gli sforzi delle persone che hanno leadership e consulenza per promuovere iniziative di diversità e inclusione e fornisce soluzioni innovative che danno priorità alla conservazione e alla difesa di talenti diversi sul posto di lavoro.

“In qualità di pioniere dell’Office of Diversity and Inclusion di IGT, Kim Barker Lee continua a dare contributi significativi che supportano l’impegno globale di IGT verso una cultura equa e inclusiva che valorizzi l’unità, la diversità e l’appartenenza, nelle nostre persone, giocatori, clienti e comunità. Attraverso la leadership di Kim, IGT ha raggiunto una serie di importanti traguardi di diversità e inclusione come la creazione di sei gruppi globali guidati dai dipendenti, crescita nella rappresentanza di donne e persone di colore nella leadership e riconoscimento globale da parte di persone altamente rispettate e di organizzazioni come Bloomberg e All-In Diversity Project”, ha affermato Dorothy Costa, Global Head of People and Transformation di IGT.

Barker Lee è stata nominata al suo ruolo attuale presso IGT nel 2018. È membro del Global Diversity and Inclusion Council di IGT e aiuta a plasmare i programmi di diversità dei fornitori di IGT. È una leader di pensiero in materia di diversità e inclusione ampiamente rispettata nel settore dei giochi e delle lotterie ed è spesso chiamata a parlare agli eventi. Barker Lee si è laureata allo Yale College e alla New York University School of Law ed è attivamente coinvolta in molte organizzazioni di buona volontà come il Community College of Rhode Island Foundation, il Women’s Fund of Rhode Island, lo United Way of Rhode Island, l’American Gaming Comitato per la responsabilità sociale d’impresa dell’Associazione e altro ancora. Barker Lee e altri professionisti nominati nell’elenco dei 100 migliori responsabili della diversità saranno premiati alla 17a Conferenza nazionale annuale sulla diversità e la leadership che si terrà virtualmente dal 21 al 22 aprile e dal 28 al 29 aprile 2021.

