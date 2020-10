Kate Chambers di Clarion assume un ruolo per il gioco terrestre

Kate Chambers, che ha guidato lo sviluppo del portafoglio di Clarion Gaming di marchi leader a livello mondiale, ha confermato che assumerà un nuovo ruolo più definito poiché sia ​​l’industria del gioco d’azzardo che il settore degli eventi affrontano il fall-out causato dal COVID- 19. In un annuncio e-mail inviato alle parti interessate del settore del gioco d’azzardo internazionale, ha spiegato: “Dopo aver trascorso oltre un decennio nel mio attuale incarico, sto passando a un nuovo ruolo con Clarion Gaming. Il ruolo sarà incentrato sul gioco d’azzardo tradizionale e in particolare esaminerò come il team di Clarion può servire al meglio i nostri clienti fedeli e dedicati in un settore che ha subito il peso maggiore della ricaduta di COVID- 19. Ciò comporterà il consolidamento delle numerose partnership chiave che abbiamo stabilito, la formazione di nuove relazioni di collaborazione e l’esplorazione della creazione di nuovi marchi e proprietà per assistere il segmento terrestre della comunità internazionale di stakeholder di Clarion”. Chiaramente, questo rappresenta un cambiamento di obiettivo per me, ma che mi fornisce sfide specifiche e significative che non vedo l’ora di affrontare, mentre l’industria si prepara per il ritorno di ICE London nel giugno 2021”.

PressGiochi