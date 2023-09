Kambi stringe la partnership con LeoVegas con il lancio internazionale di BetMGM

Il Gruppo Kambi ha ampliato la sua partnership con LeoVegas per il lancio del marchio BetMGM nel Regno Unito. Dopo essere stato acquisito da MGM Resorts International nel 2022, LeoVegas

Dopo essere stato acquisito da MGM Resorts International nel 2022, LeoVegas Group intraprenderà le operazioni di casinò e scommesse sportive di BetMGM nel Regno Unito e sfrutterà la potente suite di tecnologia per scommesse sportive di Kambi, incluso il suo pluripremiato Bet Builder basato sull’intelligenza artificiale.

Dopo essere stato selezionato come fornitore di tecnologia per le scommesse sportive di LeoVegas nel 2016, Kambi ora alimenta l’intera scuderia di marchi di scommesse sportive del Gruppo LeoVegas, compresi i marchi in rapida crescita BetUK ed expekt.

Kristian Nylén, CEO e co-fondatore di Kambi, ha dichiarato: “Siamo lieti di contribuire a potenziare il lancio internazionale di BetMGM nel Regno Unito con LeoVegas e di espandere il nostro rapporto con uno dei partner di più lunga data di Kambi. Siamo fiduciosi che

la combinazione tra l’esperienza operativa di LeoVegas e la comprovata tecnologia di scommesse sportive di Kambi dietro un marchio così entusiasmante fornirà un’eccellente piattaforma per offrire esperienze di scommessa di prossima generazione altamente coinvolgenti ai clienti di BetMGM.”

Per Carlander, Direttore della strategia sportiva del Gruppo LeoVegas, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare BetMGM sui mercati internazionali, a partire dal Regno Unito. È un mercato chiave per ogni operatore e siamo fiduciosi che le nostre scommesse sportive e le nuove entusiasmanti funzionalità di prodotto, tra cui un gioco multimilionario free-to-play, attireranno gli appassionati di sport che godono di un’esperienza di scommesse live di prima classe. Con le migliori promozioni della categoria, una navigazione personalizzata e un innovativo Bet Builder, BetMGM sta portando una nuova era d’oro delle scommesse sportive nel Regno Unito”.

PressGiochi