13 Gennaio 2026

Kambi, report 2025 sui trend delle scommesse sportive: Bet Builder, Player Props e Trading basato sull’IA

Kambi, leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, ha pubblicato il suo 2025 Sports Betting Trends Report, offrendo analisi uniche e basate sui dati riguardo alle principali tendenze del

13 Gennaio 2026

Kambi, leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, ha pubblicato il suo 2025 Sports Betting Trends Report, offrendo analisi uniche e basate sui dati riguardo alle principali tendenze del settore e ai comportamenti degli scommettitori.

Con oltre 1,5 miliardi di scommesse piazzate ogni anno attraverso il network globale di più di 50 partner Turnkey Sportsbook, Kambi gestisce uno dei più grandi ecosistemi di scommesse sportive al mondo — una posizione privilegiata per identificare i trend di mercato, monitorare le nuove evoluzioni e sviluppare i prodotti richiesti dagli scommettitori moderni.

Il report di quest’anno evidenzia diverse aree chiave che stanno plasmando l’industria delle scommesse sportive nel 2025 e oltre, tra cui:

  • Bet Builder – Le esperienze di scommessa multi – leg e personalizzate continuano a crescere, con quasi la metà delle scommesse pre – match del Super Bowl LIX piazzate tramite Bet Builder.
  • Player Props – I mercati basati sulle prestazioni dei singoli giocatori dominano: l’88% dei Bet Builder pre – match del Super Bowl LIX includeva una prop bet.
  • AI – Quasi la metà delle scommesse sulla rete Kambi nel 2025 è stata gestita tramite sistemi di trading basati sull’intelligenza artificiale, e il report illustra i vantaggi del pricing e trading completamente automatizzati.
  • Scommesse sul calcio internazionale – In vista del Mondiale 2026, il report analizza trend emersi dalla finale della Nations League 2025, come l’importanza di offrire mercati solidi su tempi supplementari e rigori.

Simon Noy, SVP Trading di Kambi, ha dichiarato: “Le dimensioni del network Kambi ci offrono una prospettiva unica su dove si sta dirigendo il mercato. Dall’ascesa del Bet Builder e delle player props all’impatto dell’AI sulle nostre capacità di pricing e trading, queste tendenze non stanno solo definendo il 2025, ma stanno gettando le basi per la prossima era delle scommesse sportive.”

 

PressGiochi

PressGiochi

