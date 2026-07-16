Kambi registra un Mondiale da record con oltre 100 milioni di scommesse

Kambi, leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, insieme alla sua rete globale di partner Turnkey Sportsbook, ha superato la soglia dei 100 milioni di scommesse piazzate durante l’attuale Coppa del Mondo FIFA, con dati che confermano la continua evoluzione delle preferenze degli scommettitori verso prodotti a più alto margine (il risultato delle oltre 100 milioni di scommesse riguarda esclusivamente la piattaforma Turnkey Sportsbook di Kambi e non include i milioni di scommesse elaborate tramite la soluzione Odds Feed+ dell’azienda).

Con 102 delle 104 partite del Mondiale già disputate, i dati della rete globale di partner Kambi evidenziano la costante crescita delle scommesse sui giocatori (player props) e del Bet Builder, riducendo la dipendenza dai tradizionali mercati principali per generare coinvolgimento e redditività. Ne sono un esempio le semifinali disputate questa settimana, durante le quali sono state registrate oltre 700.000 combinazioni uniche di Bet Builder per ciascuna partita.

L’ampliamento del torneo ha confermato il previsto aumento del potenziale di raccolta, ma Kambi ha anche superato il volume medio di raccolta per partita e registrato un incremento della puntata media rispetto all’edizione del 2022, nonostante restino ancora da disputare le ultime due gare. La rete di partner di Kambi, geograficamente diversificata, ha favorito un elevato volume di scommesse su una gamma più ampia di mercati e fusi orari, distribuendo al contempo rischi ed esposizioni tra la propria vasta base di operatori a livello globale.

Rispetto ai Mondiali del 2022, sulla piattaforma Turnkey Sportsbook di Kambi la raccolta pre-match generata dal Bet Builder è aumentata di 3,6 volte, mentre il numero medio di selezioni per scommessa è passato da 2,9 a 3,5. Tra i mercati pre-match, le scommesse sui tiri in porta dei giocatori si sono affermate come l’offerta Bet Builder con il maggior volume di raccolta, generando un volume pari al doppio di quello del tradizionale mercato sul vincitore della partita. Parallelamente, la quota della raccolta pre-match derivante da scommesse diverse dall’esito finale dell’incontro è cresciuta dal 57% al 63%, a conferma di un crescente interesse verso mercati alternativi. Anche le scommesse live hanno registrato una forte evoluzione: la raccolta dei Live Bet Builder è aumentata di dieci volte rispetto al 2022 e, anche in questo caso, i tiri in porta dei giocatori si sono confermati il mercato più richiesto, rappresentando il 15% dell’intera raccolta live.

Nel complesso, questi dati evidenziano il passaggio verso modalità di gioco più articolate e a maggiore marginalità, consentendo a Kambi di mantenere un’elevata redditività durante un torneo nel quale le prime quattro teste di serie hanno raggiunto le semifinali e i principali attaccanti hanno segnato con grande frequenza.

Questa evoluzione è stata resa possibile dal sistema di trading basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Kambi. Il torneo rappresenta infatti il primo Campionato del Mondo in cui tutte le quote, sia pre-match sia live, sono state generate e gestite integralmente dalla tecnologia algoritmica proprietaria dell’azienda.

Ciò ha permesso di aumentare efficienza e scalabilità, offrendo al tempo stesso un palinsesto di scommesse più ampio e approfondito.

L’integrazione tra tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale e l’enorme mole di dati generata dalla rete globale di partner ha consentito a Kambi di introdurre numerosi miglioramenti ai propri prodotti, tra cui un’offerta più ampia di mercati dedicati ai giocatori, maggiori possibilità di combinazione nei Bet Builder, tempi di sospensione ridotti, minori ritardi nelle scommesse live e una migliore continuità del servizio.

Werner Becher, CEO di Kambi, ha dichiarato: “Superare i 100 milioni di scommesse prima ancora della finale dimostra sia la portata della nostra rete sia i progressi che stiamo compiendo nell’innovazione delle scommesse sportive. Questo è il primo Mondiale interamente gestito dalle nostre capacità basate sull’intelligenza artificiale e abbiamo riscontrato un impatto concreto in termini di migliori performance del prodotto, maggiore coinvolgimento nelle scommesse sui giocatori e nel Bet Builder, oltre a un mix di gioco che continua ad evolversi oltre i mercati tradizionali. In un torneo in cui i risultati non sono sempre stati favorevoli per alcuni bookmaker, questi progressi ci hanno consentito di continuare a ottenere ottime performance e di creare valore per i nostri partner.”

Kambi pubblicherà il Report del secondo trimestre 2026 il 22 luglio, occasione nella quale condividerà ulteriori analisi sull’andamento della Coppa del Mondo e maggiori dettagli sulle performance dei propri prodotti per le scommesse sportive durante il torneo.

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