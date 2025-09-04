Kambi nomina Michelle Unsworth Chief People Officer per guidare la strategia globale di talento e cultura

Kambi, leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, è lieta di annunciare la nomina di Michelle Unsworth come nuova Chief People Officer, con la responsabilità di supervisionare tutti gli aspetti della strategia globale delle risorse umane dell’azienda, inclusi l’acquisizione di talenti, lo sviluppo della leadership e l’esperienza dei dipendenti.

Unsworth vanta oltre 20 anni di esperienza nella guida delle funzioni HR e nella promozione della trasformazione all’interno di organizzazioni globali. Ha costruito una carriera significativa supportando grandi marchi nei settori della tecnologia, dei viaggi e dell’intrattenimento, contribuendo alla creazione di culture aziendali ad alte prestazioni e incentrate sulle persone.

Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di VP People presso Veriff, azienda specializzata nella verifica dell’identità online, dove ha sviluppato la prima strategia HR a livello aziendale. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in ambito HR presso Travelport, Expedia Group e The Walt Disney Company.

La sua nomina rafforza ulteriormente il team dirigenziale di Kambi, aumentando la rappresentanza femminile ai livelli più alti dell’azienda.

Werner Becher, CEO di Kambi, ha dichiarato: “Accogliere Michelle come nostra Chief People Officer conferma il nostro impegno nel rendere le persone e la cultura una vera priorità strategica per Kambi. La sua leadership ed esperienza saranno fondamentali per favorire un ambiente in cui i nostri team possano prosperare, innovare e crescere insieme. Mentre continuiamo a consolidare la nostra posizione come leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive, Michelle avrà un ruolo centrale nell’allineare la nostra strategia HR con gli obiettivi aziendali a lungo termine, assicurando che la nostra cultura non solo supporti, ma acceleri le nostre ambizioni di crescita.”

Michelle Unsworth, Chief People Officer di Kambi, ha aggiunto: “Sono entusiasta di entrare a far parte di Kambi, che si è affermata come leader mondiale nella fornitura B2B di soluzioni per le scommesse sportive. L’opportunità di lavorare con persone così talentuose e di contribuire a rafforzare la cultura aziendale, già fortemente orientata alle persone, è incredibilmente stimolante. Non vedo l’ora di aiutare questo team a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.”

