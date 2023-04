Kambi: nel primo trimestre ricavi a 44 mln di euro

Con ricavi pari a € 44 milioni, un utile operativo (EBIT) di € 4,5 milioni, ed EBITA di € 5,8 (7,7) milioni, il gruppo Kambi chide il primo trimestre 2023 con soddisfazione.

“Il primo trimestre è stato un periodo intenso per Kambi, con nuovi lanci di mercato nelle Americhe, l’espansione della rete di partner e un calendario sportivo completo. Questi eventi – spiega l’azienda – hanno contribuito a determinare un aumento del 12% su base annua del fatturato degli operatori e un aumento del 19% dei ricavi a 44 milioni di euro.

L’EBITA è stato di € 5,8 milioni, influenzato da una serie di fattori tra cui movimenti di cambio e costi una tantum per migliorare l’efficienza futura. L’attività ha raggiunto diversi importanti traguardi commerciali nel primo trimestre mentre continuiamo a compiere progressi significativi con i principali fattori di crescita descritti in dettaglio durante il nostro Capital Markets Day all’inizio di quest’anno. Tra questi driver c’è l’estensione delle partnership chiave e sono stato lieto di garantire i rinnovi durante il trimestre con due dei nostri maggiori partner in Rush Street Interactive, uno dei principali operatori nelle Americhe, e il proprietario di BetPlay Corredor Empresarial S.A. che è il leader di mercato in Colombia con piani di espansione in tutta l’America Latina.

L’America Latina è una regione di significativo potenziale a lungo termine per Kambi e diventerà sempre più parte integrante mentre cerchiamo di estendere il nostro vantaggio come fornitore numero uno in tutte le Americhe. Kambi ha già un forte punto d’appoggio in alcuni dei mercati di scommesse sportive più affermati della regione come Colombia e Argentina, e i recenti annunci pubblici del governo brasiliano mostrano segnali positivi che la regolamentazione delle scommesse sportive in Brasile si sta avvicinando in quello che si prevede diventerà uno dei più grandi mercati regolamentati del mondo”.

