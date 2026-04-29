Kambi, nel primo trimestre del 2026 ricavi per 43,5 milioni di euro

Kambi ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati finanziari in miglioramento, secondo quanto riportato dal report dei dati non certificati (unaudited). I ricavi si sono attestati a 43,5

Kambi ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati finanziari in miglioramento, secondo quanto riportato dal report dei dati non certificati (unaudited).

I ricavi si sono attestati a 43,5 milioni di euro, in aumento del 4,9% rispetto ai 41,5 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. A sostenere la performance è stata soprattutto la significativa espansione della marginalità: l’EBITA rettificato (acq) è cresciuto del 63,5%, raggiungendo 5,7 milioni di euro, con un margine salito al 13,0% rispetto all’8,4%.

Parallelamente, la società ha mantenuto un forte controllo sui costi. Le spese operative sono diminuite del 2,1% a 31,9 milioni di euro, mentre i costi totali sono rimasti sostanzialmente stabili, in leggero calo dello 0,4% a 39,2 milioni. Questo ha contribuito a un deciso miglioramento dell’utile operativo, salito a 4,2 milioni di euro rispetto agli 0,8 milioni dell’anno precedente, con un margine del 9,7%.

Sul fronte della generazione di cassa, il flusso di cassa (al netto di capitale circolante, M&A e attività di finanziamento) si è attestato a 7,3 milioni di euro, leggermente inferiore ai 7,7 milioni registrati nel primo trimestre 2025. L’utile per azione ha mostrato una crescita significativa, passando da 0,027 euro a 0,086 euro.

Dal punto di vista operativo, il trimestre è stato caratterizzato da importanti sviluppi strategici. Kambi è stata selezionata da Atlantic Lottery Corporation e British Columbia Lottery Corporation per fornire una soluzione sportsbook multi-provincia in Canada, coprendo sette province su dieci.

La società ha inoltre siglato un accordo di lungo termine con Pari Mutuel Urbain (PMU), completando il lancio del nuovo sportsbook online e segnando il proprio ingresso nel mercato regolamentato francese.

Tra gli altri progressi, Kambi ha realizzato diversi lanci con partner chiave, tra cui Ontario Lottery and Gaming Corporation, oltre a nuove collaborazioni con LCKY Group in Svezia e Pickwin in Messico.

Infine, prosegue il trend positivo di Odds Feed+, con un accordo pluriennale con ComeOn Group, l’espansione della distribuzione dei contenuti verso Hard Rock Bet Sportsbook e nuovi lanci con Coolbet e LeoVegas.

Il CEO di Kambi Werner Becher commenta così i risultati: “Sono lieto di presentare i risultati del primo trimestre 2026, che segnano un solido inizio d’anno e confermano la traiettoria sempre più positiva intrapresa dall’azienda.

Nel corso del trimestre, abbiamo registrato un miglioramento della performance finanziaria insieme a un continuo slancio commerciale. I ricavi del trimestre sono aumentati del 5% su base annua, raggiungendo 43,5 milioni di euro, mentre l’EBITA rettificato (acq) è cresciuto del 64% nello stesso periodo, arrivando a 5,7 milioni di euro, riflettendo una maggiore leva operativa nel business.

Dal punto di vista operativo, stiamo lavorando a stretto contatto con i partner in vista della prossima Coppa del Mondo FIFA, implementando una serie di miglioramenti di prodotto che riguardano il front-end, i sistemi di ricompensa, l’espansione dell’offerta e il trading. Questi miglioramenti sono progettati non solo per il torneo in sé, ma anche per generare valore duraturo ben oltre la sua conclusione.

Allo stesso tempo, continuiamo ad ampliare le nostre capacità di trading basate sull’intelligenza artificiale. Dopo le prime implementazioni nel tennis e nel basket, oltre il 60% delle scommesse del primo trimestre è stato quotato e gestito tramite AI, una percentuale destinata ad aumentare ulteriormente a seguito della recente espansione nel tennis ATP.

Nonostante le sfide esterne, abbiamo iniziato l’anno con slancio. Kambi continua a offrire prodotti turnkey e odds feed leader di mercato, stiamo facendo progressi nelle iniziative di efficienza e produttività e ci stiamo avvicinando al periodo più intenso del calendario sportivo globale con fiducia.

In questo contesto, ritengo che le prospettive complessive dell’azienda rimangano positive e sono incoraggiato dalle opportunità future”.

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