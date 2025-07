Kambi: Mateo Lenoble nominato Responsabile Vendite per l’America Latina

Kambi, leader nelle soluzioni di scommesse sportive premium, è lieta di annunciare la nomina di Mateo Lenoble come Responsabile Vendite per l’America Latina. Lenoble, voce consolidata nel settore delle scommesse e del gioco nella regione grazie ai suoi dieci anni presso Sportradar, ricoprirà un ruolo chiave nel guidare la crescita commerciale di Kambi e nell’espandere la sua presenza in una regione in forte espansione.

Con oltre un decennio di esperienza nell’industria del betting e del gaming in America Latina, Lenoble ha precedentemente ricoperto diversi ruoli commerciali senior presso Sportradar, tra cui Direttore Vendite e, più recentemente, Vicepresidente della Gestione Clienti per la regione. La sua profonda conoscenza del mercato, delle esigenze degli operatori e dei diversi contesti normativi sarà fondamentale per rafforzare ulteriormente la posizione di leadership di Kambi in America Latina.

Questa nomina rafforza l’impegno di Kambi nell’ampliare la sua impronta in America Latina, offrendo agli operatori leader prodotti e servizi di scommesse sportive di alta qualità. Tra queste soluzioni vi sono il Turnkey Sportsbook, la principale soluzione end-to-end nel settore, oltre a prodotti all’avanguardia come Odds Feed+, Esports e Front End.

Sarah Robertson, Chief Commercial Officer di Kambi, ha dichiarato: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Mateo in Kambi, rafforzando il nostro team commerciale mentre continuiamo a consolidare la nostra posizione come punto di riferimento per soluzioni di scommesse sportive premium in America Latina. La sua vasta esperienza e la solida rete di contatti nella regione saranno preziosissime per la nostra espansione.”

Mateo Lenoble, Responsabile Vendite di Kambi per l’America Latina, ha commentato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di Kambi in un momento così cruciale per l’industria delle scommesse sportive in America Latina. La regione è piena di opportunità, e la reputazione di Kambi per l’eccellenza dei prodotti, la flessibilità e la competenza normativa ci pone in una posizione ideale per avere successo. Non vedo l’ora di lavorare con il team per costruire solide partnership e portare l’offerta premium di Kambi a un numero sempre maggiore di operatori nella regione.”

