Kambi lancia un odds feed ebook, ridefinendo il ruolo della fornitura di quote nelle scommesse sportive moderne

Il nuovo ebook, pubblicato da Kambi — leader nelle soluzioni premium per le scommesse sportive — esplora come gli odds feed stiano evolvendo da semplici strumenti standardizzati a veri e propri catalizzatori di innovazione, e come Odds Feed+ di Kambi offra agli operatori qualità, varietà e affidabilità.

Kambi ha lanciato oggi il suo nuovo ebook, Odds feed reimagined: From commodity to catalyst, che analizza l’evoluzione dell’odds feed da prodotto commoditizzato a motore di innovazione per i bookmaker.

L’ebook evidenzia le limitazioni degli odds feed tradizionali, come le integrazioni complesse e i prezzi omogenei, e mostra come un odds feed moderno possa superare queste sfide grazie a una qualità superiore, ampia scelta e affidabilità garantita.

Simon Noy, Vicepresidente Senior del Trading presso Kambi, ha dichiarato: «Per troppo tempo gli odds feed sono stati trattati come una commodity, con l’unico obiettivo di garantire copertura. Con Odds Feed+ abbiamo creato qualcosa di diverso: un feed di nuova generazione che unisce la potenza della nostra rete globale, il trading basato su intelligenza artificiale e un design modulare. Non si tratta solo di fornire quote — si tratta di dare agli operatori il vantaggio competitivo necessario per differenziarsi, localizzarsi e innovare su larga scala.»

L’ebook presenta Odds Feed+ come nuovo standard di riferimento nel settore, evidenziando i principi fondamentali su cui si basa:

Qualità – Quote attivamente negoziate, potenziate da AI e fonti ufficiali per garantire massima precisione e margini ottimizzati

Scelta – Accesso a oltre un milione di mercati pre-partita e 450.000 mercati live all'anno, su più di 100 sport, tramite un'unica API

– Accesso a oltre un milione di mercati pre-partita e 450.000 mercati live all’anno, su più di 100 sport, tramite un’unica API Affidabilità – Garanzia di un provider quotato in borsa, attivo in oltre 60 giurisdizioni regolamentate, con una comprovata stabilità nel lungo termine.

